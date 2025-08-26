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Κοινή Υπουργική Απόφαση για πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφύγων και μεταναστών
Εργασιακά
15:54 - 26 Αυγ 2025

Κοινή Υπουργική Απόφαση για πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προσφύγων και μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
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Μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, μέσω της οργανωμένης ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας, τίθεται σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νέου προγράμματος πρακτικής άσκησης για πρόσφυγες και μετανάστες, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το πρόγραμμα παρέχει σε πολίτες τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις καλύπτουν βασικούς τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές, ο τουρισμός, ενώ προβλέπονται ειδικά προγράμματα για γυναίκες, ενισχύοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Την υλοποίηση έχει αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε: «Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία δίνουμε στους μετανάστες την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία, αποκτώντας ουσιαστικές δεξιότητες και προοπτικές απασχόλησης. Η πρακτική άσκηση, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εργασία, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην τοπική και εθνική ανάπτυξη».

Η δράση αναμένεται να ωφελήσει σημαντικό αριθμό προσφύγων και μεταναστών, προσφέροντας παράλληλα στήριξη σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

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