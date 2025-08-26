Αναρτήθηκε το Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

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Σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανάρτησε το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για:

τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ,

, τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας ,

, τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ,

, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ,

, τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και

και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης,

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ατομικών δομημένων συνεντεύξεων, σύμφωνα με τα άρθρα 162, 169 και 170 του Ν. 5078/2023 (Α΄ 211).

Τα ενταγμένα μέλη μπορούν να ενημερωθούν για την ένταξη και τη σειρά κατάταξής τους ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και γεωγραφική περιοχή, με χρήση κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ. Τα μη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 5078/2023, εμφανίζονται εδώ.

Η εκπαιδευτική δομή της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί σήμερα:

50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας ,

, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) ,

, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) ,

, 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) ,

, 1 Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και

και 1 Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.

ΕΠΑΣ Μαθητείας

Απευθύνονται σε νέους 15-29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Προσφέρουν 37 ειδικότητες αιχμής της αγοράς εργασίας.

της αγοράς εργασίας. Εφαρμόζουν το δυικό εκπαιδευτικό σύστημα , που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο (on-the-job training), με αμοιβή και ασφάλιση.

, που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με (on-the-job training), με αμοιβή και ασφάλιση. Το 77% των αποφοίτων βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών από την αποφοίτηση.

ΠΕΠΑΣ Μαθητείας

Απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών.

Προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε 3 ειδικότητες του τουρισμού και της φιλοξενίας.

ΣΑΕΚ

Απευθύνονται σε πολίτες άνω των 18 ετών .

. Παρέχουν σπουδές σε 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ πατώντας εδώ.