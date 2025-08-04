ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λιθουανία: Παραιτήθηκε επισήμως ο Πρωθυπουργός Παλούκας εν μέσω σκανδάλου – Τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις
18:22 - 04 Αυγ 2025

Λιθουανία: Παραιτήθηκε επισήμως ο Πρωθυπουργός Παλούκας εν μέσω σκανδάλου – Τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Υπουργός Οικονομικών Ριμάντας Σάντζιους διορίστηκε προσωρινός πρωθυπουργός από τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, μετά την επίσημη παραίτηση του Παλούκας τη Δευτέρα.

Μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Γκιντάουτας Παλούκας να παραιτηθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω σειράς κατηγοριών για διαφθορά, η κυβέρνηση της Λιθουανίας υπέβαλε επίσημα την παραίτησή της τη Δευτέρα (4/8), όπως μεταδίδει το Euronews.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, διόρισε τον Υπουργό Οικονομικών Ριμάντας Σάντζιους ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ο Σάντζιους θα εκτελεί καθήκοντα επικεφαλής της κυβέρνησης μέχρι να ορκιστεί το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Παλούκας, που είχε αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο του 2024 και ήταν επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών, παραιτήθηκε μετά από έρευνες για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, που προκάλεσαν διαδηλώσεις στη Βαλτική χώρα με αίτημα την παραίτησή του. Ο Παλούκας υπέβαλε επίσης την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά παραιτούμαι – εσείς θα συνεχίσετε το έργο σας σε υπηρεσιακή βάση μέχρι ο νέος πρωθυπουργός να αποφασίσει για τις αλλαγές που θα γίνουν», δήλωσε ο Παλούκας στη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης το πρωί της Δευτέρας, πριν παραδώσει επισήμως την παραίτησή του στον Ναουσέντα.

Οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες θα παραμείνουν στην εξουσία και αναμένεται να επιλέξουν τον διάδοχο την Τετάρτη (4/8)

Πιθανότερος διάδοχος θεωρείται ο πρώην δήμαρχος του Γιονάβα και πρώην Υπουργός Οικονομίας, Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, παρά το δικό του σκάνδαλο για κατάχρηση εξουσίας, που τον οδήγησε σε καταδίκη με πρόστιμο και απαγόρευση τριών ετών από δημόσια αξιώματα τον Μάιο του 2024. Έχασε την έφεση που άσκησε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Μεταξύ των υπόλοιπων πιθανών υποψηφίων για τη θέση του νέου πρωθυπουργού είναι ο πρώην ευρωβουλευτής και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιούοζας Ολέκας, η Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας Ίνγκα Ρουγκινιένε, καθώς και ο Δήμαρχος της περιοχής του Βίλνιους Ρόμπερτ Ντούχνιεβιτς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυσιάζει την ανακύκλωση για τη «βιομηχανία καύσης»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θυσιάζει την ανακύκλωση για τη «βιομηχανία καύσης»

Keranis Residences: Επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη αστική ζωή στην Ελλάδα
Ακίνητα

Keranis Residences: Επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη αστική ζωή στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024
Ειδήσεις

Λιθουανία: Δίωξη σε πέντε ύποπτους για τις εκρήξεις δεμάτων DHL και DPD το 2024

Σε πολύ κακή συγκυρία η πολιτική κρίση στην Κύπρο
Ανεμοδείκτης

Σε πολύ κακή συγκυρία η πολιτική κρίση στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ