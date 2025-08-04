Λιθουανία: Παραιτήθηκε επισήμως ο Πρωθυπουργός Παλούκας εν μέσω σκανδάλου – Τα επόμενα βήματα

Μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού Γκιντάουτας Παλούκας να παραιτηθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω σειράς κατηγοριών για διαφθορά, η κυβέρνηση της Λιθουανίας υπέβαλε επίσημα την παραίτησή της τη Δευτέρα (4/8), όπως μεταδίδει το Euronews.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, διόρισε τον Υπουργό Οικονομικών Ριμάντας Σάντζιους ως υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ο Σάντζιους θα εκτελεί καθήκοντα επικεφαλής της κυβέρνησης μέχρι να ορκιστεί το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Παλούκας, που είχε αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού τον Δεκέμβριο του 2024 και ήταν επικεφαλής του κεντροαριστερού κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών, παραιτήθηκε μετά από έρευνες για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, που προκάλεσαν διαδηλώσεις στη Βαλτική χώρα με αίτημα την παραίτησή του. Ο Παλούκας υπέβαλε επίσης την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

«Μπορεί να ακούγεται δραματικό, αλλά παραιτούμαι – εσείς θα συνεχίσετε το έργο σας σε υπηρεσιακή βάση μέχρι ο νέος πρωθυπουργός να αποφασίσει για τις αλλαγές που θα γίνουν», δήλωσε ο Παλούκας στη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης το πρωί της Δευτέρας, πριν παραδώσει επισήμως την παραίτησή του στον Ναουσέντα.

Οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες θα παραμείνουν στην εξουσία και αναμένεται να επιλέξουν τον διάδοχο την Τετάρτη (4/8)

Πιθανότερος διάδοχος θεωρείται ο πρώην δήμαρχος του Γιονάβα και πρώην Υπουργός Οικονομίας, Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, παρά το δικό του σκάνδαλο για κατάχρηση εξουσίας, που τον οδήγησε σε καταδίκη με πρόστιμο και απαγόρευση τριών ετών από δημόσια αξιώματα τον Μάιο του 2024. Έχασε την έφεση που άσκησε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Μεταξύ των υπόλοιπων πιθανών υποψηφίων για τη θέση του νέου πρωθυπουργού είναι ο πρώην ευρωβουλευτής και Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιούοζας Ολέκας, η Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας Ίνγκα Ρουγκινιένε, καθώς και ο Δήμαρχος της περιοχής του Βίλνιους Ρόμπερτ Ντούχνιεβιτς.