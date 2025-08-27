Τουρκία: Η Aselsan εγκαινιάζει νέα αμυντική βάση αξίας $1,5 δισ.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσίασε μια νέα υπερσύγχρονη ερευνητική και αναπτυξιακή εγκατάσταση αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την κρατική αμυντική εταιρεία Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση στον αμυντικό τομέα στην ιστορία της Τουρκίας, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται την Τετάρτη στην τεχνολογική βάση Ogulbey κοντά στην Άγκυρα.

Η νέα αυτή υποδομή θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων σημαντικών πυραυλικών προγραμμάτων, όπως ραντάρ, αισθητήρες και ηλεκτρονικά για «έξυπνα» πυρομαχικά. Μάλιστα, την ημέρα των εγκαινίων, η Aselsan παρέδωσε στον τουρκικό στρατό 47 βασικά στοιχεία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Steel Dome».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1975 από το Ίδρυμα Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, παραμένει υπό τον έλεγχο του ιδρύματος με ποσοστό 74,2%, ενώ το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία — μέλος του ΝΑΤΟ — εντείνει τις προσπάθειές της να αναπτύξει δικά της μαχητικά αεροσκάφη, φρεγάτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, με στόχο να αυξήσει την αμυντική της αυτονομία και να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Η Aselsan διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτά τα μεγάλα σχέδια.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία έλαβε κρατική στήριξη ύψους 616 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή εξαρτημάτων του συστήματος Steel Dome. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τίτλους στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τη μετοχή της να έχει αυξηθεί κατά 153% από την αρχή του έτους, φτάνοντας σε χρηματιστηριακή αξία περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.