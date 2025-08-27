ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τουρκία: Η Aselsan εγκαινιάζει νέα αμυντική βάση αξίας $1,5 δισ.
Ειδήσεις
22:59 - 27 Αυγ 2025

Τουρκία: Η Aselsan εγκαινιάζει νέα αμυντική βάση αξίας $1,5 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσίασε μια νέα υπερσύγχρονη ερευνητική και αναπτυξιακή εγκατάσταση αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την κρατική αμυντική εταιρεία Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση στον αμυντικό τομέα στην ιστορία της Τουρκίας, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται την Τετάρτη στην τεχνολογική βάση Ogulbey κοντά στην Άγκυρα.

Η νέα αυτή υποδομή θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων σημαντικών πυραυλικών προγραμμάτων, όπως ραντάρ, αισθητήρες και ηλεκτρονικά για «έξυπνα» πυρομαχικά. Μάλιστα, την ημέρα των εγκαινίων, η Aselsan παρέδωσε στον τουρκικό στρατό 47 βασικά στοιχεία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας «Steel Dome».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1975 από το Ίδρυμα Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, παραμένει υπό τον έλεγχο του ιδρύματος με ποσοστό 74,2%, ενώ το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία — μέλος του ΝΑΤΟ — εντείνει τις προσπάθειές της να αναπτύξει δικά της μαχητικά αεροσκάφη, φρεγάτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, με στόχο να αυξήσει την αμυντική της αυτονομία και να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Η Aselsan διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτά τα μεγάλα σχέδια.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία έλαβε κρατική στήριξη ύψους 616 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή εξαρτημάτων του συστήματος Steel Dome. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τίτλους στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με τη μετοχή της να έχει αυξηθεί κατά 153% από την αρχή του έτους, φτάνοντας σε χρηματιστηριακή αξία περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;
Πολιτική

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο
Πολιτική

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ