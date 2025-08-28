Αύξηση 5,9% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Ιούλιο – Στροφή στα ηλεκτρικά, πίεση για Tesla

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,9% τον Ιούλιο, καθώς η άνοδος στη Γερμανία υπερκάλυψε τις μειώσεις στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (28/8).

Οι πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών αυξήθηκαν σε 1,09 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.

Η εκρηκτική άνοδος των ηλεκτρικών

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 39,1%, των υβριδικών ηλεκτρικών κατά 56,9% και των plug-in υβριδικών κατά 14,3%. Συνολικά, τα «ηλεκτροκίνητα» οχήματα κάλυψαν το 59,8% των ταξινομήσεων, έναντι 51,1% τον Ιούλιο του 2024.

Οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 7,4%. Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων και υβριδικών αυτοκινήτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο αυξήθηκαν κατά 39,1%, 56,9% και 14,3% αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας συνολικά το 59,8% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 51,1% τον Ιούλιο του 2024.

Οι συνολικές πωλήσεις στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ μειώθηκαν κατά 5% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 7,7% στη Γαλλία και 5,1% στην Ιταλία. Η Ισπανία, η Πολωνία και η Αυστρία κατέγραψαν αυξήσεις 17,1%, 16,5% και 31,6% αντίστοιχα.

Οι ταξινομήσεις της Volkswagen και της Renault αυξήθηκαν κατά 11,6% και 8,8% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, αλλά μειώθηκαν κατά 1,1% στη Stellantis.

Οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40,2%, περιορίζοντας το μερίδιο αγοράς της στο 0,8% από 1,4% πριν από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν κατά 225,3%, καταλαμβάνοντας το 1,2% της αγοράς.

Πίεση στους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές

Οι εγχώριοι κολοσσοί, όπως η Volkswagen, αναπτύσσουν νέες εκδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό από τις κινεζικές εταιρείες και να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Ωστόσο, οι στόχοι για 100% μείωση εκπομπών CO₂ στα νέα αυτοκίνητα έως το 2035 θεωρούνται πλέον ανέφικτοι, όπως επισήμανε ο CEO της ACEA, Ola Kaellenius, σε επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη καταγράψει ζημίες δισεκατομμυρίων και προειδοποιούν για περαιτέρω πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές.