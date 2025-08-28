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ΟΔΑΠ - Visa και Cardlink, a Worldline brand: Νέα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους
Επιχειρήσεις
11:33 - 28 Αυγ 2025

ΟΔΑΠ - Visa και Cardlink, a Worldline brand: Νέα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους

Reporter.gr Newsroom
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O ΟΔΑΠ, η Visa και η Cardlink, a Worldline brand, ανακοίνωσαν την πενταετή επέκταση της συνεργασίας τους για την εγκατάσταση είκοσι δύο νέων μηχανημάτων αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα έως το τέλος του 2025. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την επιτυχημένη εγκατάσταση αντίστοιχων μηχανημάτων, το 2023, στην Ακρόπολη, την Αρχαία Ολυμπία, την Επίδαυρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Από τους πρώτους κιόλας μήνες μετά την εγκατάσταση των μηχανημάτων, το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή τη σύγχρονη λύση, η οποία βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών, που καθιστά τις συναλλαγές ταχύτερες και ευκολότερες, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας της Visa κατά τις συναλλαγές.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος αναμονής για την έκδοση εισιτηρίων, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση περισσότερων επισκεπτών.

Μάλιστα, η λύση αυτή έχει αποδειχθεί αρκετά δημοφιλής, καθώς έχει διευκολύνει την έκδοση άνω των 200.000 εισιτηρίων μόνο στην Ακρόπολη, σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενάμιση έτους από την εγκατάσταση των μηχανημάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας στον τομέα των υπηρεσιών και των πληρωμών προς τους επισκέπτες, ενισχύοντας έτσι τον τουριστικό κλάδο.

Στο προσεχές διάστημα και έως το τέλος το έτους πρόκειται να τοποθετηθούν νέα μηχανήματα σε μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών χώρων, όπως το Σούνιο, το Ολυμπιείο, η Αρχαία Αγορά της Αθήνας, ο Μυστράς, η Δήλος, η Σπιναλόγκα, η Αρχαία Κόρινθος και οι Αιγές.

Η κα Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠ, δήλωσε: «Η νέα φάση της συνεργασίας μας με τη Visa και την Cardlink υπογραμμίζει τη στρατηγική μας για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και σύγχρονου πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η επιτυχής λειτουργία των αυτόματων πωλητών στην Ακρόπολη και άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, με την έκδοση περισσότερων από 200.000 εισιτηρίων, καταδεικνύει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα του πολιτισμού. Μέσω της επέκτασης σε νέους προορισμούς, διασφαλίζουμε ότι η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας γίνεται ευχερέστερα προσβάσιμη στους επισκέπτες, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του ΟΔΑΠ για την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που υποστηρίζουν τόσο τη διατήρηση, όσο και την ανάδειξη των μνημείων μας με την περαιτέρω διευκόλυνση των επισκεπτών μας.»

O κ. Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Σχεδόν δύο χρόνια μετά την εγκατάσταση των πρώτων αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων στην Ακρόπολη, την Αρχαία Ολυμπία, την Επίδαυρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, είμαστε υπερήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον ΟΔΑΠ και την Cardlink, με την προσθήκη ακόμη είκοσι δύο μηχανημάτων σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα νέα μηχανήματα όχι μόνο θα βελτιώσουν τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και καθιστώντας τη διαδικασία ευκολότερη, αλλά θα εξασφαλίσουν και υψηλά πρότυπα ασφαλείας για κάθε συναλλαγή. Μέσω του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και στηρίζουμε τους ευρύτερους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους κατοίκους και στους επισκέπτες προηγμένους τρόπους πληρωμών, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.»

Ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα, δήλωσε: «Στην Cardlink, a Worldline brand, αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για την υλοποίηση και την περαιτέρω επέκταση αυτού του καινοτόμου project. Από την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των πρώτων μηχανημάτων, η εμπειρία των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων έχει ήδη βελτιωθεί και είμαστε ενθουσιασμένοι που με τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων, διευκολύνουμε τους χρήστες ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά και τον κλάδο του τουρισμού, με τα απαραίτητα εργαλεία τεχνολογίας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Cardlink σε εθνικό επίπεδο με τη διεθνή εμπειρία της Worldline, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για καινοτομία και παροχή εξατομικευμένων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων σε κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη στον τομέα των πληρωμών.»

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