ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μεταναστευτικό: Στη Βουλή οι νέες ρυθμίσεις με αντιδράσεις και νομικές επιφυλάξεις
Πολιτική
11:48 - 28 Αυγ 2025

Μεταναστευτικό: Στη Βουλή οι νέες ρυθμίσεις με αντιδράσεις και νομικές επιφυλάξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εν μέσω αυξημένων μεταναστευτικών ροών και έντονων πολιτικών αντιδράσεων, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αντιδράσεις από οργανώσεις και παρεμβάσεις από τη Δικαιοσύνη σε κρίσιμες υποθέσεις ασύλου.    

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του έτους, αποχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 4.000 μετανάστες, ενώ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί ακόμη τρεις πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αίγυπτο. Την ίδια περίοδο, 17.495 μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου απορρίφθηκαν, εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμο καθεστώς. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις που εξετάζονται από τη Βουλή, προβλέπεται ότι τα άτομα αυτά θα οδηγούνται στη φυλακή. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, καθεστώς διεθνούς προστασίας αναγνωρίστηκε σε 15.277 άτομα.

Υπόθεση Σουδανών προσφύγων

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές τις αιτήσεις τεσσάρων Σουδανών προσφύγων, παρά το γεγονός ότι πρόσφατη τροπολογία Πλεύρη τους στερούσε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της απέλασής τους. Σημειώνεται ότι ανάλογη απόφαση είχε εκδοθεί πρόσφατα και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία Πλεύρη, που κατατέθηκε και πέρασε στον απόηχο των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη τον Ιούλιο, είχε προκαλέσει κόντρα της κυβέρνησης με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος είχε αμφισβητήσει ανοιχτά την ευθυγράμμισή της με το Σύνταγμα. Ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε να ψηφίσει με Παρών, προκαλώντας τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστέρας.

Το επίμαχο νομοσχέδιο

Επιπλέον η σχετική επιτροπή της Βουλής συζήτησε και για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο προβλέπει την ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής μεταναστών στη χώρα, με ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη. Επίσης, καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από επταετή παραμονή στην Ελλάδα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολίασε πως οι προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι «λόγια για εσωτερική κατανάλωση», ενώ ο Γιώργος Ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήρισε αντισυνταγματικό και επιζήμιο για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι προβληματικά τόσο από νομική και συνταγματική οπτική, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εντός Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο θεωρείται απίθανο να υπάρξει απόκλιση στη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες η κυβέρνηση επιτίθεται ανοιχτά σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι οφείλουν να συνεργαστούν με τις κρατικές αρχές στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής στο Μεταναστευτικό. Ο ίδιος ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έχει δηλώσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για ΜΚΟ που προωθών πολιτική «ανοιχτών συνόρων». Οι ίδιες οι οργανώσεις απορρίπτουν τους ισχυρισμούς. Μάλιστα υπήρξε επιστολή μεγάλου αριθμού ΜΚΟ προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (που δεν ασχολούνται απαραίτητα στο Μεταναστευτικό), ζητώντας την προστασία της Κοινωνίας των πολιτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AUSTRIACARD HOLDINGS: Ενοποιημένα κέρδη €163,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο
Αναλύσεις

AUSTRIACARD HOLDINGS: Ενοποιημένα κέρδη €163,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο

ΟΔΑΠ - Visa και Cardlink, a Worldline brand: Νέα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους
Επιχειρήσεις

ΟΔΑΠ - Visa και Cardlink, a Worldline brand: Νέα μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές
Αυτοδιοίκηση

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες
Ειδήσεις

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Στις ΗΠΑ ζητούν έγκριση από το Κογκρέσο

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

Οικονομία
15/06/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στο μισθολογικό κόστος το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:10

Παπασταύρου: Συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10

Πολιτική
15/06/2026 - 12:01

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 11:59

Δούρου: Να σταματήσει η πλάκα των επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων και των προσωπικών διαπραγματεύσεων

Πολιτική
15/06/2026 - 11:48

Παππάς: Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ξεκαθαρίσει το τοπίο

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:43

Optima για ΑΔΜΗΕ: Περιθώριο ανόδου άνω του 27% με «κλειδί» την ΑΜΚ

Αναλύσεις
15/06/2026 - 11:35

Motor Oil: Ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €51 η NBG Sec.

Πολιτική
15/06/2026 - 11:34

Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 11:33

ΕΟΤ: Νέα έρευνα αγοράς σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες για ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 11:28

Στρατηγική συνεργασία Εθνικής Τράπεζας - ΠΟΞ για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:17

Χρηματιστήριο: Έβγαλε... φτερά ο ΓΔ για νέα υψηλά 17ετίας

Magazino
15/06/2026 - 11:14

Rory Gallagher: 31 χρόνια μετά, η κιθάρα του εξακολουθεί να μιλάει

Ειδήσεις
15/06/2026 - 11:14

Στάρμερ: «Τέλος» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 11:01

Σε τροχιά νέων υψηλών το XA – Τράπεζες και επενδύσεις δίνουν τον τόνο

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 10:59

Ιστορικό «ράλι» στις ευρωαγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ