Μεταναστευτικό: Στη Βουλή οι νέες ρυθμίσεις με αντιδράσεις και νομικές επιφυλάξεις

Εν μέσω αυξημένων μεταναστευτικών ροών και έντονων πολιτικών αντιδράσεων, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, προκαλώντας έντονες αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αντιδράσεις από οργανώσεις και παρεμβάσεις από τη Δικαιοσύνη σε κρίσιμες υποθέσεις ασύλου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια του πρώτου επταμήνου του έτους, αποχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 4.000 μετανάστες, ενώ έως τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί ακόμη τρεις πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αίγυπτο. Την ίδια περίοδο, 17.495 μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου απορρίφθηκαν, εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμο καθεστώς. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις που εξετάζονται από τη Βουλή, προβλέπεται ότι τα άτομα αυτά θα οδηγούνται στη φυλακή. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, καθεστώς διεθνούς προστασίας αναγνωρίστηκε σε 15.277 άτομα.

Υπόθεση Σουδανών προσφύγων

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές τις αιτήσεις τεσσάρων Σουδανών προσφύγων, παρά το γεγονός ότι πρόσφατη τροπολογία Πλεύρη τους στερούσε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου. Το δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της απέλασής τους. Σημειώνεται ότι ανάλογη απόφαση είχε εκδοθεί πρόσφατα και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία Πλεύρη, που κατατέθηκε και πέρασε στον απόηχο των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη τον Ιούλιο, είχε προκαλέσει κόντρα της κυβέρνησης με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος είχε αμφισβητήσει ανοιχτά την ευθυγράμμισή της με το Σύνταγμα. Ωστόσο η αξιωματική αντιπολίτευση επέλεξε να ψηφίσει με Παρών, προκαλώντας τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστέρας.

Το επίμαχο νομοσχέδιο

Επιπλέον η σχετική επιτροπή της Βουλής συζήτησε και για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο προβλέπει την ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής μεταναστών στη χώρα, με ποινή φυλάκισης έως και πέντε έτη. Επίσης, καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από επταετή παραμονή στην Ελλάδα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, σχολίασε πως οι προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι «λόγια για εσωτερική κατανάλωση», ενώ ο Γιώργος Ψυχογιός του ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτήρισε αντισυνταγματικό και επιζήμιο για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι προβληματικά τόσο από νομική και συνταγματική οπτική, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Επιφυλάξεις έχουν εκφραστεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εντός Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο θεωρείται απίθανο να υπάρξει απόκλιση στη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες η κυβέρνηση επιτίθεται ανοιχτά σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι οφείλουν να συνεργαστούν με τις κρατικές αρχές στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής στο Μεταναστευτικό. Ο ίδιος ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έχει δηλώσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για ΜΚΟ που προωθών πολιτική «ανοιχτών συνόρων». Οι ίδιες οι οργανώσεις απορρίπτουν τους ισχυρισμούς. Μάλιστα υπήρξε επιστολή μεγάλου αριθμού ΜΚΟ προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (που δεν ασχολούνται απαραίτητα στο Μεταναστευτικό), ζητώντας την προστασία της Κοινωνίας των πολιτών.