Σουηδία και Ολλανδία ζητούν από την ΕΕ κυρώσεις κατά Ισραήλ και Χαμάς

Σε νέα επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σουηδία και η Ολλανδία ζητούν από την Ένωση να επιβάλει κυρώσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς, σύμφωνα με τον σουηδικό ραδιοφωνικό σταθμό Ekot.

Η επιστολή, αποσταλείσα την Παρασκευή (22/8), απευθύνεται στην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, με στόχο, όπως δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένενγκαρντ, να ωθήσει την ΕΕ σε άμεση δράση.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στα δεινά στη Γάζα. Πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Χαμάς», δήλωσε η Στένενγκαρντ στο ραδιοφωνικό σταθμό Ekot, σύμφωνα με το Sweden Herald.

Η Σουηδία είχε ήδη στείλει επιστολή στην ΕΕ και στην Κάλλας τον Ιούνιο, ζητώντας κυρώσεις εναντίον αυτών που αποκαλεί «εξτρεμιστές ισραηλινούς υπουργούς» που ενθαρρύνουν λύσεις εποικισμού. Τώρα επανέλαβε το αίτημα, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να παγώσουν τη συμφωνία εμπορίου με το Ισραήλ. Η επιστολή περιέχει, επίσης, πρόταση για κυρώσεις εναντίον της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς.

Οι κυρώσεις εναντίον των ισραηλινών υπουργών θα επηρεάσουν την ικανότητά τους να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ χωρών και να ταξιδεύουν, σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών.