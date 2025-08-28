ΗΠΑ: Μείωση 0,4% στις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο

Οι συμβάσεις για την αγορά μεταχειρισμένων κατοικιών στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας απομάκρυναν τους υποψήφιους αγοραστές.

Η Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων (NAR) ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/8) ότι οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών, με βάση τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, μειώθηκαν κατά 0,4% τον περασμένο μήνα. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι οι συμβάσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε πωλήσεις μετά από ένα ή δύο μήνες, θα μειώνονταν κατά 0,1%. Οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων εξακολουθούν να επιβαρύνουν την αγορά κατοικιών. Παρά τη μείωση των επιτοκίων από τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος, λόγω των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει τις μειώσεις το Σεπτέμβριο, τα επιτόκια παραμένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας λειτουργεί, επίσης, ανασταλτικά στις πωλήσεις κατοικιών.

«Ακόμη και με τη μικρή βελτίωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, της προσιτότητας των κατοικιών και των αποθεμάτων, οι αγοραστές εξακολουθούν να είναι διστακτικοί», δήλωσε ο Lawrence Yun, επικεφαλής οικονομολόγος της NAR.