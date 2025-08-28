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Ευρωπαϊκό αμυντικό ομόλογο: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον - Συγκέντρωσε 2,8 δισ. ευρώ σε παραγγελίες
Ειδήσεις
23:25 - 28 Αυγ 2025

Ευρωπαϊκό αμυντικό ομόλογο: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον - Συγκέντρωσε 2,8 δισ. ευρώ σε παραγγελίες

Reporter.gr Newsroom
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Το πρώτο ευρωπαϊκό ομόλογο που προορίζεται ειδικά για την ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών τέθηκε σε κυκλοφορία από γαλλική τράπεζα την Πέμπτη, συγκεντρώνοντας παραγγελίες που ξεπερνούν τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη ζήτηση αποκαλύπτει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τομέα της άμυνας.

Η έκδοση αυτή προέρχεται από την BPCE SA, με συνολική αξία 750 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο ακολουθεί το νέο πρότυπο της Euronext NV για τα «Ευρωπαϊκά Ομόλογα Άμυνας». Πρόκειται για ένα εργαλείο παρόμοιο με τα «πράσινα ομόλογα», με τη διαφορά ότι αντί για έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα, τα έσοδα προορίζονται για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η δημιουργία αυτού του νέου χρηματοδοτικού προϊόντος σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η επένδυση στην άμυνα, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Από τότε, οι αμυντικές βιομηχανίες έχουν αποκτήσει υψηλή προτεραιότητα στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της Ευρώπης, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε τεράστιες παραγγελίες από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ακόμη και επενδυτικά κεφάλαια με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, που μέχρι πρότινος απέρριπταν κάθε επένδυση σχετική με εξοπλισμούς, πλέον συμμετέχουν.

Η Maureen Schuller της ING ανέφερε πως η συγκεκριμένη έκδοση δείχνει το βάρος των προσδοκιών που φέρει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας, προβλέποντας ακόμη περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Η ίδια η BPCE έχει αυξήσει κατά 2,5 φορές τη συνολική χρηματοδότηση προς τον κλάδο, ενώ η υποστήριξη προς τις εξαγωγές αμυντικού υλικού της Γαλλίας έχει αυξηθεί πάνω από επτά φορές.

Η αρχική πρόβλεψη για το επιτόκιο του πενταετούς ομολόγου ήταν 105–110 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, αλλά η υψηλή ζήτηση το οδήγησε τελικά στις 85 μονάδες βάσης, ενώ η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,167%.

Σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ εντείνουν τις αμυντικές τους δαπάνες λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και της ανησυχίας για την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να περιορίσει τη στήριξη προς τους ευρωπαίους συμμάχους. Τον Ιούνιο, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ.

Οι αμυντικές μετοχές έχουν καταγράψει σημαντικά κέρδη — τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες στον δείκτη Euro Stoxx 600 φέτος προέρχονται από τον χώρο της άμυνας. Επιπλέον, ακόμα και επιχειρήσεις με έμμεση σύνδεση με τον κλάδο προσελκύουν πλέον επενδυτές.

Η έκδοση του ομολόγου γίνεται σε μια περίοδο που το γαλλικό χρέος βρίσκεται υπό πίεση, λόγω πολιτικής αστάθειας. Η απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού για τη Γαλλία, γεγονός που επηρεάζει και τα τραπεζικά ομόλογα.

Παρά τη ρητορική περί «βιώσιμης χρηματοδότησης», η BPCE επέλεξε να μην εντάξει το συγκεκριμένο ομόλογο στις οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), που μέχρι σήμερα απέκλειαν ρητά τη στρατιωτική χρηματοδότηση από τις «βιώσιμες» ετικέτες. Αντ’ αυτού, χρησιμοποίησε ένα νέο πλαίσιο — το «European Defence Bond Label» της Euronext — σχεδιασμένο σε συνεργασία με συμμετέχοντες της αγοράς, επενδυτές και τράπεζες.

Παρόλο που δεν είναι σαφές πόσοι από τους επενδυτές με κριτήρια ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) συμμετείχαν στην αγορά του ομολόγου, η BPCE υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια με ετήσιες επαληθευμένες αναφορές για τη χρήση των εσόδων.

Όπως σχολίασε ο Luke Hickmore από την Aberdeen, με αυτό το ομόλογο οι επενδυτές μπορούν να στηρίξουν την άμυνα χωρίς ηθικά διλήμματα, η δομή του εγγυάται πως τα κεφάλαια κατευθύνονται με σαφή και διαφανή τρόπο.

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