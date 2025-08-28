Ερντογάν: «Ατσάλινος Θόλος» $1,5 δισ. για να γίνει η Τουρκία υπερδύναμη στην αμυντική βιομηχανία

Η Τουρκία ανακοινώνει εντυπωσιακές επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι η στρατηγική αυτή στοχεύει στο να ενισχύσει την αμυντική ισχύ της χώρας και να προκαλέσει «φόβο στους εχθρούς».

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με το Ισραήλ επιδεινώνονται και οι περιφερειακές εντάσεις πληθαίνουν, η Άγκυρα επιταχύνει την αμυντική της αυτάρκεια, επενδύοντας σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, την προηγούμενη ημέρα εγκαινιάστηκαν 14 νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δρομολογήθηκε και μια μείζονος σημασίας επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την κρατική εταιρεία ASELSAN. Η τελευταία πρόκειται να δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό κέντρο σε έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 900 ποδοσφαιρικά γήπεδα, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την εγκατάσταση αυτή ως τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη μονάδα αεράμυνας στην Ευρώπη και τη σημαντικότερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον συγκεκριμένο κλάδο στην Τουρκία.

Ο ίδιος τόνισε ότι το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, το οποίο φέρει την ονομασία «Ατσάλινος Θόλος», θα αποτελέσει σημείο καμπής για την τουρκική αμυντική ανεξαρτησία και θα εξοπλίσει τη χώρα με συστήματα ραντάρ, οπλικά συστήματα, τεχνολογίες ηλεκτρο-οπτικής, μονάδες επικοινωνίας και διοικητικούς σταθμούς – όλα εγχώριας κατασκευής. Το έργο ξεκίνησε το 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974 αποτέλεσε καθοριστικό «μάθημα», το οποίο οδήγησε στη σύσταση της ASELSAN το 1975, με στόχο την εθνική παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς εξάρτηση από το εξωτερικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι καμία χώρα που δεν μπορεί να κατασκευάσει τα δικά της ραντάρ και συστήματα αεράμυνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μέλλον με σιγουριά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής αυτονομίας, λέγοντας ότι «η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να κάθεσαι στο τραπέζι ή να είσαι στο μενού» καθορίζεται από τις δυνατότητες μιας χώρας στον τομέα της άμυνας – μια δήλωση που κυριαρχεί στον σημερινό τουρκικό Τύπο ως κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του.