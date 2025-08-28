ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ερντογάν: «Ατσάλινος Θόλος» $1,5 δισ. για να γίνει η Τουρκία υπερδύναμη στην αμυντική βιομηχανία
Ειδήσεις
22:50 - 28 Αυγ 2025

Ερντογάν: «Ατσάλινος Θόλος» $1,5 δισ. για να γίνει η Τουρκία υπερδύναμη στην αμυντική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Τουρκία ανακοινώνει εντυπωσιακές επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι η στρατηγική αυτή στοχεύει στο να ενισχύσει την αμυντική ισχύ της χώρας και να προκαλέσει «φόβο στους εχθρούς».

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις με το Ισραήλ επιδεινώνονται και οι περιφερειακές εντάσεις πληθαίνουν, η Άγκυρα επιταχύνει την αμυντική της αυτάρκεια, επενδύοντας σημαντικά στον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Deutsche Welle, την προηγούμενη ημέρα εγκαινιάστηκαν 14 νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δρομολογήθηκε και μια μείζονος σημασίας επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την κρατική εταιρεία ASELSAN. Η τελευταία πρόκειται να δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό κέντρο σε έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 900 ποδοσφαιρικά γήπεδα, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση. Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την εγκατάσταση αυτή ως τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη μονάδα αεράμυνας στην Ευρώπη και τη σημαντικότερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στον συγκεκριμένο κλάδο στην Τουρκία.

Ο ίδιος τόνισε ότι το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, το οποίο φέρει την ονομασία «Ατσάλινος Θόλος», θα αποτελέσει σημείο καμπής για την τουρκική αμυντική ανεξαρτησία και θα εξοπλίσει τη χώρα με συστήματα ραντάρ, οπλικά συστήματα, τεχνολογίες ηλεκτρο-οπτικής, μονάδες επικοινωνίας και διοικητικούς σταθμούς – όλα εγχώριας κατασκευής. Το έργο ξεκίνησε το 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2026.

Ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974 αποτέλεσε καθοριστικό «μάθημα», το οποίο οδήγησε στη σύσταση της ASELSAN το 1975, με στόχο την εθνική παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού χωρίς εξάρτηση από το εξωτερικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι καμία χώρα που δεν μπορεί να κατασκευάσει τα δικά της ραντάρ και συστήματα αεράμυνας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μέλλον με σιγουριά.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Τουρκίας υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογικής αυτονομίας, λέγοντας ότι «η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να κάθεσαι στο τραπέζι ή να είσαι στο μενού» καθορίζεται από τις δυνατότητες μιας χώρας στον τομέα της άμυνας – μια δήλωση που κυριαρχεί στον σημερινό τουρκικό Τύπο ως κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λέβιτ: Ο Τραμπ δεν αιφνιδιάστηκε από την ρωσική επίθεση – Αναμένετε δήλωση του
Ειδήσεις

Λέβιτ: Ο Τραμπ δεν αιφνιδιάστηκε από την ρωσική επίθεση – Αναμένετε δήλωση του

Μιλέι-gate: Σκάνδαλο διαφθοράς απειλεί τον «αναρχοκαπιταλιστή» πρόεδρο της Αργεντινής
Ειδήσεις

Μιλέι-gate: Σκάνδαλο διαφθοράς απειλεί τον «αναρχοκαπιταλιστή» πρόεδρο της Αργεντινής

Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση
Ειδήσεις

Μεγάλο ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 νεκρούς – Το Κρεμλίνο δηλώνει… ανοιχτό σε «διπλωματική» λύση

Στον αέρα οι αμυντικές επενδύσεις στην Ευρώπη ελέω της δημοσιονομικής-πολιτικής κρίσης στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στον αέρα οι αμυντικές επενδύσεις στην Ευρώπη ελέω της δημοσιονομικής-πολιτικής κρίσης στη Γαλλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας
Πολιτική

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι
Ειδήσεις

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;
Πολιτική

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Στις εκλογές θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ