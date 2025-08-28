Μερτς: Καμία προοπτική συνάντησης Πούτιν - Ζελένσκι στο ορατό μέλλον

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ξεκάθαρα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις ελπίδες που είχε εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί πως μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόοδο προς την επίλυση του πολέμου.

Ο Μερτς, σε δηλώσεις του ενώπιον των δημοσιογράφων, ανέφερε πως είναι προφανές ότι τέτοια συνάντηση δεν πρόκειται να γίνει σύντομα, σε αντίθεση με τα όσα, όπως φαίνεται, είχαν συζητηθεί ή συμφωνηθεί στο παρελθόν μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν. Η δήλωση έγινε παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο ο Γερμανός καγκελάριος είχε δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν, στη νότια Γαλλία, έναν χώρο που χρησιμοποιείται συχνά για ανεπίσημες, αλλά κρίσιμες διπλωματικές επαφές.

Πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες τους, οι δύο ηγέτες έκαναν σύντομες δηλώσεις στα ΜΜΕ. Ο Μερτς ανέφερε ότι στην ατζέντα του δείπνου περιλαμβάνονταν τόσο διμερή θέματα, όπως η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία, όσο και διεθνή ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δινόταν, όπως σημείωσε, στην κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και στην ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τοποθέτηση του Μερτς επιβεβαιώνει την αυξανόμενη απογοήτευση ευρωπαϊκών ηγεσιών απέναντι σε διπλωματικές προσδοκίες που δεν αντανακλούν τις πραγματικές γεωπολιτικές συνθήκες, ενώ καταδεικνύει και τις επιφυλάξεις απέναντι σε πρωτοβουλίες τρίτων δυνάμεων που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή στρατηγική στο θέμα της Ουκρανίας.