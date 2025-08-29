ΗΠΑ: Πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο λόγω ανησυχιών για τις τιμές

Η καταναλωτική αισιοδοξία υποχώρησε τον Αύγουστο καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τις υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (29/8).

Ο βασικός δείκτης καταναλωτικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 58,2 μονάδες, κοντά στις προβλέψεις, αλλά 5,7% χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και μειωμένος κατά 14,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Οι δείκτες για τις τρέχουσες συνθήκες και τις μελλοντικές προσδοκίες κατέγραψαν επίσης πτώση.

«Οι αντιλήψεις για πολλές πτυχές της οικονομίας επιδεινώθηκαν», δήλωσε η διευθύντρια της έρευνας, Joanne Hsu. «Οι συνθήκες αγοράς για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, ενώ οι τρέχουσες προσωπικές οικονομικές συνθήκες μειώθηκαν κατά 7%, και τα δύο εξαιτίας των αυξημένων ανησυχιών για τις υψηλές τιμές».

Οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν τόσο στο βραχυπρόθεσμο όσο και στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τον επόμενο χρόνο, οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση τιμών 4,8%, ενώ σε πενταετή ορίζοντα 3,5%, επίπεδα υψηλότερα από τον Ιούλιο.