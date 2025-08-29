Ο IDF κήρυξε τη Γάζα σε «ζώνη μάχης»: Τέλος οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Ισραηλινός στρατός (IDF) κήρυξε επίσημα τη Γάζα ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης», καταργώντας τις προηγούμενες τοπικές τακτικές παύσεις των επιχειρήσεων. Οι παύσεις αυτές είχαν επιτρέψει την περιορισμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρίως τροφίμων, και τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης αμάχων από την εμπόλεμη ζώνη.

Με την απόφαση αυτή, ο στρατός προετοιμάζεται για νέα φάση επιθέσεων στα ερείπια της πόλης της Γάζας, που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πολύμηνες συγκρούσεις.

Σε επίσημη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο IDF ανακοίνωσε ότι, βάσει της αξιολόγησης της κατάστασης και των εντολών από την πολιτική ηγεσία, η περιοχή της Πόλης της Γάζας παύει να υπόκειται στις τοπικές παύσεις των μαχών, καθώς πλέον χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν ότι η νέα κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, τόσο για τους αμάχους όσο και για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η Γάζα, που άλλοτε ήταν πυκνοκατοικημένο αστικό κέντρο, βρίσκεται πλέον υπό συνθήκες λιμού και πλήρους ανθρωπιστικής κρίσης, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς. Οι παύσεις των συγκρούσεων, που ίσχυαν τις προηγούμενες εβδομάδες, επέτρεψαν σε περιορισμένο βαθμό την είσοδο τροφίμων και την έξοδο αμάχων, ωστόσο ακόμα και τότε οι παραδόσεις βοήθειας παρέμεναν δύσκολες λόγω του αποκλεισμού, των λεηλασιών και των περιορισμών που επέβαλε ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος του IDF στα αραβικά, Αβιχάι Αντράι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν με στόχο την επιστροφή των απαχθέντων ομήρων και την εξάλειψη της Χαμάς. Κάλεσε ξανά τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, χαρακτηρίζοντας τη φυγή «αναπόφευκτη». Ωστόσο, οι οργανώσεις αρωγής επισημαίνουν ότι η εκκένωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων και της εξάντλησης των αμάχων που έχουν μετακινηθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τις 63.025, εκ των οποίων οι 322 πέθαναν από πείνα, ενώ 121 ήταν παιδιά. Ταυτόχρονα, το Associated Press ανέφερε την ανάκτηση των σορών δύο ομήρων, ανάμεσά τους και του Ιλάν Βάις, ο οποίος ήταν θύμα της επίθεσης της Χαμάς στο Κιμπούτς Μπεερί.

Ορισμένες ομάδες αρωγής, αλλά και η Καθολική Εκκλησία, δηλώνουν πως θα παραμείνουν στη Γάζα για να στηρίξουν τους εκτοπισμένους. Η Εκκλησία ανέφερε ότι περίπου 440 άνθρωποι έχουν επιλέξει να μείνουν στον ναό, παρά τους κινδύνους, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές προστασίας. Όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, όταν η απειλή γίνεται έντονη, οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο κοντά στα τείχη ή σε πιο ασφαλή σημεία.

Η αναστολή των παύσεων ήρθε λίγες ημέρες μετά από εκθέσεις που επιβεβαίωσαν ότι η Γάζα βιώνει πλέον συνθήκες λιμού. Την ίδια ώρα, το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, που συντονίζει σειρά ανθρωπιστικών οργανώσεων, δήλωσε πως δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση για την αλλαγή τακτικής του ισραηλινού στρατού. Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ επεσήμανε επίσης ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για την επερχόμενη επιχείρηση, κάτι που αυξάνει σοβαρά τους κινδύνους για το προσωπικό και τους αμάχους.

Οι υγειονομικές υποδομές της πόλης βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι μια νέα εκτεταμένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια του 50% της νοσοκομειακής δυναμικότητας της περιοχής. Ο Ζαχέρ Αλ-Ουαχίντι, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται αποκλεισμένοι στον νότο, προσθέτοντας πως μια μαζική εκκένωση θα ήταν καταστροφική από άποψη δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος.

Εν μέσω αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής, πολιτικές φωνές στο Ισραήλ ζητούν ακόμη πιο ακραία μέτρα, με τον υπερεθνικιστή υπουργό Οικονομικών να προτείνει την έναρξη της διαδικασίας προσάρτησης της Λωρίδας της Γάζας, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας αλλά και διεθνώς.