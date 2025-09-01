Στρατηγική σύμπλευση Ρωσίας - Ινδίας παρά τις διεθνείς πιέσεις: Ο Πούτιν αποκάλεσε «Αγαπητό φίλο» τον Μόντι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απευθύνθηκε στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, τον οποίο χαρακτήρισε «αγαπητό φίλο», υπογραμμίζοντας ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας αναπτύσσονται δυναμικά.

Το σχετικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά του, ο Ινδός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι Ρωσία και Ουκρανία θα βρουν σύντομα τρόπο για να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ τους.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Τιαντζίν της Κίνας, μια πόλη-λιμάνι όπου διεξάγεται διήμερη σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την επιβολή εμπορικών κυρώσεων των ΗΠΑ στην Ινδία, ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Μόντι σχολίασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν είναι πάντα ουσιαστικές. Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι Ρωσία και Ινδία στέκονται η μία στο πλευρό της άλλης ακόμα και σε δύσκολες περιόδους.

Ο Πούτιν μετέφερε τον Μόντι με τη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του, μια ρωσικής κατασκευής Aurus, και στη συνέχεια περπάτησαν μαζί προς τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Οι τρεις ηγέτες εμφανίστηκαν να συζητούν φιλικά, συνοδευόμενοι από διερμηνείς. Ο Μόντι αργότερα ανάρτησε φωτογραφία με τον Πούτιν μέσα στη λιμουζίνα, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα για τη στενή τους σχέση.

Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής τους, ο Μόντι επανέλαβε ότι η συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας είναι σταθερή και μακρόχρονη, ενώ αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Ο Πούτιν, απευθυνόμενος στον Ινδό ηγέτη, τον προσφώνησε ως «αγαπητέ πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι διαχρονικά φιλικές, βασισμένες στην εμπιστοσύνη και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.

Ο Μόντι χαιρέτισε επίσης τις πρόσφατες προσπάθειες που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζοντας την ελπίδα του ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα κινηθούν με εποικοδομητικό πνεύμα ώστε να βρεθεί τρόπος για να σταματήσει το συντομότερο δυνατό η σύγκρουση και να εδραιωθεί μόνιμη ειρήνη.

Η Ινδία και η Κίνα είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, με τη Ρωσία να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως. Παρά τις κυρώσεις και τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι Νέο Δελχί ή Πεκίνο θα περιορίσουν τις ενεργειακές τους σχέσεις με τη Μόσχα.