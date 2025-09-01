Εκστρατεία διεθνών μέσων για την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα

Μια μαύρη κορδέλα στο πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας, ένα μήνυμα στην αρχική σελίδα ενός ειδησεογραφικού ιστότοπου ή ένα κύριο άρθρο: σήμερα, περισσότερα από 250 μέσα ενημέρωσης σε 70 χώρες συμμετέχουν σε μια εκστρατεία που στοχεύει να καταγγείλει τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ύστερα από πρόσκληση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (RSF) και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Avaaz.

«Με το ρυθμό που σκοτώνονται οι δημοσιογράφοι στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς για να μας ενημερώνει»: αυτό το μήνυμα σε μαύρο φόντο εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες εφημερίδων όπως η L’ Humanite στη Γαλλία, η Publico στην Πορτογαλία και η La Libre στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πρώτη σελίδα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Mediapart και στη διαδικτυακή έκδοση της La Croix φιλοξενείται, επίσης, άρθρο για την εκστρατεία των RSF. Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει το θάνατο περισσότερων από 210 δημοσιογράφων μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η σημερινή εκστρατεία, στην οποία συμμετέχουν και μέσα όπως τα L’ Orient le jour (Λίβανος), The Intercept (ΗΠΑ) και η Tageszeitung (Γερμανία), πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά του νοσοκομείου Νάσερ κοντά στη Χαν Γιούνις, όπου σκοτώθηκαν πέντε δημοσιογράφοι.

«Αυτοί οι (δημοσιογραφικοί) οργανισμοί και οι συντακτικές ομάδες καταγγέλλουν τα εγκλήματα που έχει διαπράξει ο ισραηλινός στρατός εις βάρος Παλαιστινίων δημοσιογράφων με πλήρη ατιμωρησία, ζητούν την προστασία τους και την επείγουσα απομάκρυνσή τους και απαιτούν την ανεξάρτητη πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα», αναφέρουν οι RSF σε ανακοίνωσή τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έχει καταθέσει τέσσερις προσφυγές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό εις βάρος δημοσιογράφων στη Γάζα τους τελευταίους 22 μήνες.