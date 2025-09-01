Καταδίκασε την πρόταση ΗΠΑ η Χαμάς: Η Γάζα δεν είναι προς πώληση

Η Χαμάς καταδίκασε τη Δευτέρα (1/9) σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον θα αναλάμβανε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και ο πληθυσμός της θα μετεγκαθίστατο.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της ισραηλινής εκστρατείας στη Γάζα, που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μεγάλα τμήματα του παλαιστινιακού εδάφους έχουν μετατραπεί σε ερείπια, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων έχει ήδη εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά.

Σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία επικαλείται ένα 38σέλιδο ενημερωτικό δελτίο, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδιο που προβλέπει την υπαγωγή της Γάζας – όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι – σε αμερικανική κηδεμονία για τουλάχιστον μία δεκαετία, με στόχο να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό και κέντρο υψηλής τεχνολογίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, την προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων, είτε μέσω «εθελοντικής» αναχώρησης σε άλλες χώρες είτε σε περιορισμένες ασφαλείς ζώνες εντός της Γάζας.

Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Bassem Naim, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση δηλώνοντας ότι «η Γάζα δεν είναι προς πώληση» και προσθέτοντας: «Η Γάζα είναι μέρος της ευρύτερης πατρίδας των Παλαιστινίων».

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει πρώτη φορά το Φεβρουάριο την ιδέα για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», με τους Παλαιστίνιους να εκτοπίζονται και την περιοχή να τίθεται υπό αμερικανικό έλεγχο. Η πρόταση προκάλεσε τότε σφοδρές αντιδράσεις σε όλο τον αραβικό κόσμο – και ιδιαίτερα στους ίδιους τους Παλαιστινίους – καθώς θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε νέα «Νάκμπα», δηλαδή επανάληψη της μαζικής εκδίωξής τους κατά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Άλλος αξιωματούχος της Χαμάς, μιλώντας ανώνυμα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τόνισε πως η οργάνωση «απορρίπτει όλα αυτά τα σχέδια που εγκαταλείπουν τον λαό μας και διατηρούν τον κατακτητή στη γη μας». Όπως πρόσθεσε, τέτοιες προτάσεις είναι «άχρηστες και άδικες», σημειώνοντας ότι καμία λεπτομέρεια της πρωτοβουλίας δεν έχει κοινοποιηθεί στη Χαμάς.