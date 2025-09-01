Κρατική παρέμβαση στις τιμές: Μειώσεις στα σουπερμάρκετ της Σερβίας από 1η Σεπτεμβρίου

Από την 1η Σεπτεμβρίου, μεγάλα σούπερ μάρκετ στη Σερβία προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις τιμών, εφαρμόζοντας κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει πλαφόν στο εμπορικό περιθώριο κέρδους. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη σερβική κυβέρνηση στις 28 Αυγούστου, με στόχο να περιορίσει το κέρδος των επιχειρήσεων στο 20% για περίπου 20.000 προϊόντα.

Η λίστα των προϊόντων που υπάγονται στη ρύθμιση περιλαμβάνει:

είδη διατροφής (όπως ψωμί, κρέας, γαλακτοκομικά, λαχανικά, όσπρια),

χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης,

είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής,

χαρτικά, καλλυντικά,

παιδικές τροφές και πάνες,

και διάφορα είδη κουζίνας.

Το μέτρο αφορά αλυσίδες λιανικής που είχαν ετήσιο τζίρο άνω των 38 εκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σίνισα Μάλι, δήλωσε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν μέση μείωση τιμών της τάξης του 15% από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο ίδιος επισκέφθηκε κατάστημα για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την εφαρμογή της απόφασης.

Συγκεκριμένα, αγόρασε 25 προϊόντα από 23 διαφορετικές κατηγορίες και παρατήρησε διαφορά 744,8 δηναρίων (περίπου 6,4 ευρώ) μεταξύ των τιμών πριν και μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων: από 4.992 δηνάρια (42,6 ευρώ), οι ίδιες αγορές κόστισαν 4.247 δηνάρια (36,2 ευρώ).

Ωστόσο, οικονομολόγοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής παρέμβασης. Όπως τονίζει ο καθηγητής Οικονομικών, Λιούμποντραγκ Σάβιτς, σε δηλώσεις του στη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), η έλλειψη επαρκούς κρατικής εποπτείας και η περιορισμένη δράση των ενώσεων καταναλωτών καθιστούν την εφαρμογή του μέτρου προβληματική.

Ο Σάβιτς υποστηρίζει ότι οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες διαθέτουν τους πόρους και τη γνώση για να παρακάμψουν τέτοιες ρυθμίσεις και να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν υψηλά περιθώρια κέρδους. Τόνισε επίσης ότι οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη από την κυβέρνηση για να εδραιωθούν στη σερβική αγορά, κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.