ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρατική παρέμβαση στις τιμές: Μειώσεις στα σουπερμάρκετ της Σερβίας από 1η Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις
17:59 - 01 Σεπ 2025

Κρατική παρέμβαση στις τιμές: Μειώσεις στα σουπερμάρκετ της Σερβίας από 1η Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από την 1η Σεπτεμβρίου, μεγάλα σούπερ μάρκετ στη Σερβία προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις τιμών, εφαρμόζοντας κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει πλαφόν στο εμπορικό περιθώριο κέρδους. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τη σερβική κυβέρνηση στις 28 Αυγούστου, με στόχο να περιορίσει το κέρδος των επιχειρήσεων στο 20% για περίπου 20.000 προϊόντα.

Η λίστα των προϊόντων που υπάγονται στη ρύθμιση περιλαμβάνει:

  • είδη διατροφής (όπως ψωμί, κρέας, γαλακτοκομικά, λαχανικά, όσπρια),
  • χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης,
  • είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής,
  • χαρτικά, καλλυντικά,
  • παιδικές τροφές και πάνες,
  • και διάφορα είδη κουζίνας.

Το μέτρο αφορά αλυσίδες λιανικής που είχαν ετήσιο τζίρο άνω των 38 εκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σίνισα Μάλι, δήλωσε ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν έδειξαν μέση μείωση τιμών της τάξης του 15% από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής. Μάλιστα, όπως ανέφερε, ο ίδιος επισκέφθηκε κατάστημα για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την εφαρμογή της απόφασης.

Συγκεκριμένα, αγόρασε 25 προϊόντα από 23 διαφορετικές κατηγορίες και παρατήρησε διαφορά 744,8 δηναρίων (περίπου 6,4 ευρώ) μεταξύ των τιμών πριν και μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων: από 4.992 δηνάρια (42,6 ευρώ), οι ίδιες αγορές κόστισαν 4.247 δηνάρια (36,2 ευρώ).

Ωστόσο, οικονομολόγοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής παρέμβασης. Όπως τονίζει ο καθηγητής Οικονομικών, Λιούμποντραγκ Σάβιτς, σε δηλώσεις του στη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS), η έλλειψη επαρκούς κρατικής εποπτείας και η περιορισμένη δράση των ενώσεων καταναλωτών καθιστούν την εφαρμογή του μέτρου προβληματική.

Ο Σάβιτς υποστηρίζει ότι οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες διαθέτουν τους πόρους και τη γνώση για να παρακάμψουν τέτοιες ρυθμίσεις και να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν υψηλά περιθώρια κέρδους. Τόνισε επίσης ότι οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη από την κυβέρνηση για να εδραιωθούν στη σερβική αγορά, κάτι που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Επιχειρήσεις

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων
Ειδήσεις

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική
Οικονομία

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ