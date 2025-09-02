Μερτς: Προτείνει τη Γενεύη για ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Τρίτη (2/9) ότι θα προτείνει τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε συνάντηση περίπου 30 χωρών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (4/9) με θέμα τις μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία.

«Η Γενεύη θα ήταν ένας κατάλληλος τόπος για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με την Ελβετή πρόεδρο Κάριν Κέλερ-Σούτερ. «Μεθαύριο, θα προτείνω για άλλη μια φορά στη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» να απευθύνει πρόσκληση (στη Γενεύη)», ανέφερε.

Η «συμμαχία των προθύμων» που συγκρότησαν η Γαλλία και η Βρετανία διεξάγει συνομιλίες εδώ και μήνες για να καθορίσει τα σχέδια σχετικά με το τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στρατιωτικά οι χώρες στην Ουκρανία, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να την επιτεθεί ξανά μετά την τελική εκεχειρία.

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει μια συνάντηση την Πέμπτη για να συζητήσει τις τελευταίες προσπάθειες για την παροχή ασφάλειας στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και για να καταγγείλει αυτό που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούν ως απροθυμία της Μόσχας να διαπραγματευτεί.