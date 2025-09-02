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Αφγανιστάν: Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα νότια της χώρας
Ειδήσεις
16:39 - 02 Σεπ 2025

Αφγανιστάν: Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα νότια της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Ένας ακόμη σεισμός, αυτή τη φορά μεγέθους 5,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο νότιο Αφγανιστάν, λίγες μόλις ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί από τον αρχικό σεισμό ανέρχονται πλέον σε 1.124, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 3.251, όπως ανακοίνωσε η αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος, επικαλούμενη στοιχεία που μεταδίδει το Reuters. Επιπλέον, πάνω από 8.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι αρχές και οι ομάδες διάσωσης εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα επιδεινωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε δυσπρόσιτες, ορεινές περιοχές όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με εναέρια μέσα, όπως ελικόπτερα.

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