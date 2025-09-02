Αφγανιστάν: Νέος σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα νότια της χώρας

Ένας ακόμη σεισμός, αυτή τη φορά μεγέθους 5,5 Ρίχτερ, σημειώθηκε νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδας) στο νότιο Αφγανιστάν, λίγες μόλις ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 6 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, οι νεκροί από τον αρχικό σεισμό ανέρχονται πλέον σε 1.124, ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 3.251, όπως ανακοίνωσε η αφγανική Ερυθρά Ημισέληνος, επικαλούμενη στοιχεία που μεταδίδει το Reuters. Επιπλέον, πάνω από 8.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι αρχές και οι ομάδες διάσωσης εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα επιδεινωθεί σημαντικά μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς πολλά από τα πληγέντα χωριά βρίσκονται σε δυσπρόσιτες, ορεινές περιοχές όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με εναέρια μέσα, όπως ελικόπτερα.