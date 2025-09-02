Στο εδώλιο η Ασημακοπούλου και άλλα τρία πρώην στελέχη της Ν.Δ. για τη διαρροή e-mail αποδήμων

Τον προσεχή Νοέμβριο, στις 24, θα βρεθούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τέσσερα πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να λογοδοτήσουν για την υπόθεση που σχετίζεται με τη διαρροή ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων, ανάμεσα τους και η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εκτός από την κυρία Ασημακοπούλου, κατηγορούμενοι θα είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Ν.Δ. Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, που κατά τον επίμαχο χρόνο κατείχε τη θέση του οργανωτικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Η δίκη έχει οριστεί για τις 24 Νοεμβρίου 2024 και αφορά στα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είχε επιβάλει υψηλά πρόστιμα, από 40.000 έως 400.000 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία και στο υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με ομόφωνες αποφάσεις του, ακύρωσε το πρόστιμο που είχε καταλογιστεί στη Ν.Δ., ενώ επικύρωσε τις κυρώσεις εις βάρος του τότε οργανωτικού γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ., Αριστόδημου (Μένιου) Κορομηλά, και του τότε γραμματέα Διασποράς, Νικόλαου Θεοδωρόπουλου.

Η παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη αποφασίστηκε μετά την ολοκλήρωση ποινικής έρευνας που διενήργησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2024. Παράλληλα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών έχουν ήδη κατατεθεί και συζητηθεί δεκάδες αγωγές από απόδημους, οι οποίοι θίγονται από τη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.