ΕΛΑΣ: Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Η οργάνωση είχε ως κύριο αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών, ενώ εμπλεκόταν και σε εκβιάσεις και άλλα σοβαρά αδικήματα. Αξιωματικοί χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως μία από τις πιο σύνθετες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Δομή και λειτουργία της οργάνωσης

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας, που καθόριζε ποσότητες, τιμές και μεθόδους διάθεσης των ναρκωτικών. Στη μεσαία βαθμίδα υπήρχαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, υπεύθυνοι για τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, Ενετικό Λιμάνι και πλατεία 1866. Οι μικροδιακινητές αναλάμβαναν την καθημερινή διάθεση, ενώ ξεχωριστή ομάδα διαχειριζόταν τον οπλισμό.

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Μέλη της συμμετείχαν σε εκβιάσεις, βίαιες ενέργειες όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία αστυνομικού, καθώς και σε δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων.

Η έρευνα διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, με στοχευμένες συλλήψεις, κατασχέσεις και προφυλακίσεις καίριων μελών. Οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροδιακινητές και προχώρησαν προς τα υψηλότερα κλιμάκια της οργάνωσης.

Στις 31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τη συμμετοχή Υποδιεύθυνσης Δίωξης, ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ και ΤΑΕ, παρουσία δικαστικών λειτουργών. Συνελήφθησαν συνολικά 33 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος, δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται άνω του 1.177.000 ευρώ.

Μέθοδοι διακίνησης και νομιμοποίησης

Η υποομάδα των «street dealers», κυρίως αλλοδαποί, διέθετε ναρκωτικά σε τουριστικά σημεία των Χανίων. Ο πυρήνας της οργάνωσης καθοδηγούσε τις υποομάδες και τροφοδοτούσε τις «πιάτσες» με κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε διαδικτυακές εφαρμογές για πώληση όπλων και πυρομαχικών και ενσωμάτωνε τα παράνομα έσοδα στη νόμιμη οικονομία μέσω τριφασικής διαδικασίας: τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν μέλη που συμμετείχαν σε εκβιάσεις, δωροδοκίες, εμπορία επιρροής, απάτες και παραβιάσεις υπηρεσιακού απορρήτου.

Αναφέρεται περιστατικό εκβίασης κληρικών και υφαρπαγής περιουσίας μοναστηριού, με οικονομικό όφελος άνω του 1.500.000 ευρώ. Παράλληλα, η οργάνωση είχε εμπλοκή στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2025.

Κατασχεθέντα στοιχεία

Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ναρκωτικά και αναβολικά:

2,858 κιλά κοκαΐνης

11,282 κιλά κάνναβης

23 γρ. ηρωίνης

187 ναρκωτικά χάπια

16 δενδρύλλια κάνναβης

9 ζυγαριές ακριβείας

Όπλα και πυρομαχικά:

5 πολεμικά τυφέκια (2 Kalashnikov, M16)

12 πυροβόλα όπλα (10 πιστόλια, 2 περίστροφα)

14 κυνηγετικά όπλα

4.075 φυσίγγια

Πλήθος εξαρτημάτων πυροβόλων τυφεκίων

Άλλα:

33 αυτοκίνητα, 10 δίκυκλα

66 τηλέφωνα, 19 τάμπλετ

99.665 ευρώ σε μετρητά

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.