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Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία
Πολιτική
22:35 - 03 Σεπ 2025

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία

Reporter.gr Newsroom
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Τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο ορίζει με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Τετάρτη (3/9), ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «νέο πατριωτισμό» που έχουμε ανάγκη με χαρακτηριστικά τα οποία «θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας».

«Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας πως «αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Σημειώνεται πως η ανάρτηση αποτελεί απόσπασμα της ομιλίας του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη (10/6/).

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