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ΗΠΑ: Αύξηση αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – Σημάδια «κόπωσης» στην αγορά εργασίας
Ειδήσεις
16:14 - 04 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Αύξηση αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας – Σημάδια «κόπωσης» στην αγορά εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας την εικόνα επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 8.000 και διαμορφώθηκαν στις 237.000 (μετά από εποχική προσαρμογή) για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Οι προβλέψεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters έκαναν λόγο για 230.000 αιτήσεις.

Η απασχόληση έχει επιβραδυνθεί αισθητά, με τους αναλυτές να αποδίδουν την τάση αυτή στους εκτεταμένους δασμούς εισαγωγής που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και στη μείωση της μετανάστευσης, η οποία περιορίζει τις προσλήψεις σε κλάδους όπως τα εργοτάξια και η εστίαση.

Την Τετάρτη (3/9), η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά μετά την πανδημία COVID-19, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος, η έκθεση «Beige Book» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατέγραψε ότι «οι επιχειρήσεις δίσταζαν να προσλάβουν εργαζομένους λόγω της μειωμένης ζήτησης ή της αβεβαιότητας».

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που εξακολούθησαν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα ενίσχυσης υποχώρησε κατά 4.000 και διαμορφώθηκε στα 1,94 εκατομμύρια, την εβδομάδα που έληξε στις 23 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση αύξηση της απασχόλησης περιορίστηκε σε 35.000 θέσεις τον μήνα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, έναντι 123.000 στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να ανέλθει στο 4,3% από 4,2% τον Ιούλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 16:23
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