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Τασούλας: Συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Marcelo Rebelo de Sousa
Ειδήσεις
16:00 - 04 Σεπ 2025

Τασούλας: Συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας Marcelo Rebelo de Sousa

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε συλλυπητήρια στον Πορτογάλο ομόλογό του Marcelo Rebelo de Sousa για το δυστύχημα στο τελεφερίκ «Gloria» στη Λισαβόνα. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στον Πρόεδρο της Πορτογαλίας Marcelo Rebelo de Sousa, τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά προς τις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στο τελεφερίκ «Gloria» στη Λισσαβώνα. Ο κύριος Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τόνισε στον ομόλογό του ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον φίλο πορτογαλικό λαό.

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