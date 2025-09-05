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Ο «δύσκολος» Σεπτέμβριος των αγορών – Μεταβλητότητα και επενδυτική επιφυλακή στο προσκήνιο
Χρηματιστήρια
08:19 - 05 Σεπ 2025

Ο «δύσκολος» Σεπτέμβριος των αγορών – Μεταβλητότητα και επενδυτική επιφυλακή στο προσκήνιο

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, οι επενδυτές επιστρέφουν σε μια Wall Street που μυρίζει... αναταραχή. Ο Σεπτέμβριος, παραδοσιακά ο πιο αδύναμος μήνας για τις αγορές, ξεκίνησε με sell-off σε μετοχές και ομόλογα, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για την πολιτική επιρροή στη Fed, τους δασμούς Τραμπ και τα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, η επιστροφή των αγορών την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σήμανε το τέλος του ήρεμου καλοκαιριού για τη Wall Street και την αρχή μιας περιόδου υψηλής μεταβλητότητας. Ο Σεπτέμβριος, μήνας με ιστορικά κακή επίδοση για τον δείκτη S&P 500, έκανε ποδαρικό με πτώση 0,7% στον δείκτη και άνοδο του δείκτη μεταβλητότητας CBOE στο υψηλότερο σημείο του τελευταίου μήνα. Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη (4/9) ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,83% στις 6.502,08 μονάδες, σημειώνοντας νεό ιστορικό υψηλό, παρόλο που το γενικό κλίμα στην αγορά ήταν «χλιαρό» εξαιτίας των στοιχείων για την ιδιωτική απασχόληση - μεταξύ άλλων - που είχαν δημοσιευθεί νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Αμερικανού προέδρου και οι πιέσεις προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) για μείωση επιτοκίων αναζωπύρωσαν τους φόβους στις αγορές. Παράλληλα, η προοπτική διορισμού του Στίβεν Μιράν, συμμάχου του Τραμπ, στη Fed εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή απώλεια της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Σεθ Χίκλ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Mindset Wealth Management, σημείωσε: «Υπάρχει κάποια αβεβαιότητα γύρω από αυτούς τους δασμούς και αυτό είναι το έναυσμα αυτή τη στιγμή για το κλίμα αποφυγής κινδύνου». Τόνισε, μάλιστα, πως αν οι αγορές αρχίσουν να φοβούνται ότι θα πρέπει να επιστραφούν έσοδα από δασμούς, τότε «οι επενδυτές μπορεί να προκαλέσουν χάος στην αγορά ομολόγων».

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν, με τα 10ετή να φτάνουν το 4,269% και τα 30ετή στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιουλίου. Όπως εξηγεί ο Μαρκ Λουσίνι της Janney Montgomery Scott, η άνοδος των αποδόσεων προς το 5% αυξάνει την πίεση στις μετοχές, καθώς τα κρατικά ομόλογα γίνονται πιο ελκυστικά.

Στο μεταξύ, τα spreads των εταιρικών ομολόγων έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό τον Αύγουστο, κάτι που ερμηνεύεται ως ένδειξη υπερβολικής αισιοδοξίας. «Η τάση μας ήταν να μειώσουμε τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι αποτιμήσεις γίνονταν πιο αυστηρές», δήλωσε ο Κρίστιαν Χόφμαν της Thornburg Investment Management στο Reuters.

Οι επενδυτές έχουν τώρα στραμμένο το βλέμμα στην κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία θα δημοσιευτεί την Παρασκευή (5/9) και θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική επιτοκίων της Fed. Ωστόσο, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να περιορίσουν την ευελιξία της Τράπεζας, την ώρα που δέχεται πολιτικές πιέσεις από τον Τραμπ και τους συμμάχους του.

Ο Τζος Τσαστάντ της GuideStone Funds υπογράμμισε, μιλώντας στο Reuters: «Η αγορά βλέπει την πιθανότητα μιας λιγότερο ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας και αυτό θα έχει συνέπειες».

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι επενδυτές αναζητούν «καταφύγια». Ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 3.540 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ και το Βitcoin ενισχύθηκε σημαντικά. Όπως σημείωσε ο Ακάς Ντόσι της State Street, «φέτος, τόσο ο χρυσός όσο και το Bitcoin έχουν σημειώσει άνοδο», προσθέτοντας πως και τα δύο λειτουργούν ως εναλλακτικές απέναντι στο δολάριο και τα νομίσματα fiat.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 15:37
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