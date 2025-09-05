Τράπεζα Τουρκίας: Διατηρεί τις αισιόδοξες προβλέψεις για τον πληθωρισμό παρά τις πιέσεις στις αγορές

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Φατίχ Καραχάν, εξέφρασε αισιοδοξία για τις προοπτικές του πληθωρισμού, παρά τα πρόσφατα στοιχεία που ήταν χειρότερα των προσδοκιών και την αναταραχή στις αγορές, διατηρώντας την πρόβλεψη για 24% μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Φατίχ Καραχάν υπογράμμισε ότι οι επενδυτές υπερέβαλαν στη μείωση των προβλέψεών τους για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, αφήνοντας περιθώρια για πιο συγκρατημένη πολιτική.

Η τουρκική οικονομία δέχθηκε πρόσθετη πίεση λόγω μιας απροσδόκητης δικαστικής απόφασης κατά του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, γεγονός που προκάλεσε γενική πτώση των τουρκικών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε υψηλότερος του αναμενομένου πληθωρισμός για τον Αύγουστο. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε τις τράπεζες της Wall Street να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για τις μειώσεις επιτοκίων, προβλέποντας πλέον πιο ήπιο ρυθμό στη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Καραχάν επεσήμανε ότι η ανάλυση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και την ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου δείχνει αποκλιμάκωση των πιέσεων από πλευράς ζήτησης. Παρά την υψηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% για το τρίμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε αρνητικά αποτελέσματα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός του Αυγούστου επιβραδύνθηκε οριακά στο 33% από 33,5%, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερος των προβλέψεων, ενώ οι βασικοί δείκτες τάσης προσέφεραν, σύμφωνα με τον Καραχάν, μια «υγιέστερη εικόνα».

Τον Ιούλιο, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 43% από 46%, πραγματοποιώντας την πρώτη μείωση μετά από τέσσερις μήνες, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η απόφαση αυτή διατήρησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων, αν και οι πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη και τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία ώθησαν τις αμερικανικές τράπεζες να προβλέπουν πιο συγκρατημένες κινήσεις.

Ο Καραχάν υπογράμμισε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν θα αφήσει την επιδείνωση των πληθωριστικών προσδοκιών ή τις πιέσεις της ζήτησης να εκτροχιάσουν την πορεία αποκλιμάκωσης. Στόχος είναι η διατήρηση των κερδών σε αποθέματα, η ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η μείωση της δολαριοποίησης της οικονομίας.

Η τράπεζα έχει διατηρήσει τον στόχο πληθωρισμού στο 24% για το τέλος του έτους, με πιθανό εύρος μεταξύ 25% και 29%. Αυτοί οι στόχοι θα καθορίσουν τον βαθμό «σφιχτής» νομισματικής πολιτικής βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τον Καραχάν, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος για την ικανότητα της χώρας να διαχειριστεί τις οικονομικές προκλήσεις και να σταθεροποιήσει τον πληθωρισμό παρά τις εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις.