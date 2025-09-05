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Ζελένσκι: «Χιλιάδες στρατιώτες» στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία
Ειδήσεις
16:33 - 05 Σεπ 2025

Ζελένσκι: «Χιλιάδες στρατιώτες» στις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (5/9) ότι χιλιάδες στρατιώτες θα μπορούσαν να αποσταλούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας που πρότειναν οι σύμμαχοί της, μόλις τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Πέμπτη (4/9) ότι 26 χώρες δεσμεύτηκαν να παρέχουν μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης μιας διεθνούς δύναμης σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ο Μακρόν αρχικά δήλωσε ότι αυτές οι χώρες θα αποσταλούν στην Ουκρανία, αλλά αργότερα είπε ότι ορισμένες από αυτές θα παρέχουν εγγυήσεις παραμένοντας εκτός Ουκρανίας, για παράδειγμα βοηθώντας στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των δυνάμεων του Κιέβου.

«Είναι σημαντικό που συζητάμε όλα αυτά. Σίγουρα θα είναι χιλιάδες στρατιώτες, όχι μόνο μερικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Ουζγκόροντ της δυτικής Ουκρανίας την Παρασκευή.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι οποιεσδήποτε δυτικές δυνάμεις αποσταλούν στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους για επίθεση από τη Μόσχα.

Στο Ουζγκόροντ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε «συντονίσει τα βήματα» στις συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κόστα. Το Κίεβο θεωρεί την ένταξη στην ΕΕ ως κλειδί για την ασφάλεια και την ανάκαμψή του μετά τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο, επίσης, να συναντήσει τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο την Παρασκευή. Η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Druzhba, του οποίου η υποδομή έχει δεχτεί επιθέσεις από ουκρανικά drones, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην προμήθεια που εξόργισαν τη Μπρατισλάβα.

Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Πούτιν την Τρίτη (2/9) στο Πεκίνο και δήλωσε ότι η Μπρατισλάβα επιθυμεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με τη Μόσχα. Η Ουκρανία έχει καλέσει άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να στερήσει τη Μόσχα από τα κεφάλαια που χρειάζεται για τον πόλεμο.

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