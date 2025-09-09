Κατάρ: Ψευδείς οι ισχυρισμοί περί προειδοποίησης για την επίθεση – Αναφορές ότι σχεδιαζόταν εδώ και μήνες

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι τα δημοσιεύματα περί εκ των προτέρων ενημέρωσης για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι ψευδή.

Αντιθέτως, ανέφερε τόσο ο ίδιος, όσο και άλλοι υψηλόβαθμοι Καταριανοί αξιωματούχοι που μίλησαν, υπό τον όρο της ανωνυμίας, στα διεθνή Μέσα, ότι το τηλεφώνημα από τον Γουίτκοφ έγινε τη στιγμή που ήδη ακούγονταν εκρήξεις στην Ντόχα.

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή να ειδοποιηθεί το Κατάρ πριν από την επίθεση.

Παράλληλα, «θολό» είναι το τοπίο σχετικά με το πότε ακριβώς ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος για την επιχείρηση του Ισραήλ, με την Καρολίν Λέβιτ να αφήνει να εννοηθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να αποτρέψει την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, σε κοινή δήλωση του Νετανιάχου και του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, αναφέρεται ότι «μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς». Σημειώνεται, δε, πως σήμερα (9/9) το μεσημέρι «λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας που παρουσιάστηκε» δόθηκε η εντολή από την ισραηλινή ηγεσία στους IDF να προχωρήσουν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, η επιχείρηση «Ημέρα της Δικαιοσύνης» σχεδιαζόταν εδώ και μήνες, με τους IDF να εντείνουν τις προετοιμασίες τους κατά το τελευταίο διάστημα, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι η επιχείρηση είχε ήδη προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε προηγούμενη ημερομηνία και αναβλήθηκε για αδιευκρίνιστους λόγους.

Το βράδυ της Τρίτης (9/9), ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ, δήλωσε ότι ο Νετανιάχου οδηγεί ολόκληρη την περιοχή σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο με την περιφρόνησή του προς τους διεθνείς νόμους και κανόνες. «Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο ώστε να υπάρξει αντίδραση από ολόκληρη την περιοχή απέναντι σε αυτή την βάρβαρη συμπεριφορά», είπε.