Γερμανία: Περισσότερα δάνεια, λιγότερες επενδύσεις – Τι αλλάζει στον προϋπολογισμό 2025

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας ανακατανέμει τις προτεραιότητες του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2025, μεταφέροντας επενδυτικά έργα υποδομών και ψηφιοποίησης από τον τακτικό προϋπολογισμό στο χρεοχρηματοδοτούμενο ειδικό ταμείο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τις κοινωνικές δαπάνες.

Σύμφωνα με ανάλυση του ινστιτούτου ifo, η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερο δημόσιο δανεισμό και ενδεχομένως υπονομεύει τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής πολιτικής.

«Αρχικά προβλεπόταν ότι οι δαπάνες από το ειδικό ταμείο που χρηματοδοτείται με δανεισμό θα προγραμματίζονταν επιπλέον των επενδύσεων στον τακτικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Όμως αυτό δεν συμβαίνει», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Emilie Höslinger.

«Στην πραγματικότητα, η "μαύρο-κόκκινη" κυβέρνηση μεταφέρει έργα υποδομών και ψηφιοποίησης στο ειδικό ταμείο που χρηματοδοτείται με δανεισμό και αντ’ αυτού αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες στον τακτικό προϋπολογισμό», προσθέτει.

Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 53,4 δισ. ευρώ στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, το τρέχον σχέδιο προϋπολογισμού της μαύρο-κόκκινης συμμαχίας περιλαμβάνει μόνο 37,5 δισ. ευρώ.

Το δάνειο για το αποθεματικό κεφάλαιο ασφάλισης συντάξεων (μείον 12,36 δισ. ευρώ), το οποίο εξακολουθούσε να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης του φωτεινού σηματοδότη, έχει διαγραφεί εντελώς. Επενδύσεις στην πανεθνική ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (μείον 2,93 δισ. ευρώ) και στη σιδηροδρομική υποδομή (μείον 2,36 δισ. ευρώ) έχουν επίσης αφαιρεθεί από τον βασικό προϋπολογισμό.

Ένα νέο δάνειο προς το ταμείο υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 2,30 δισ. ευρώ, είναι το μεγαλύτερο κονδύλι αύξησης των επενδυτικών δαπανών. Οι δαπάνες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν αυξηθεί κατά 11,05 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο της κυβέρνησης του φωτεινού σηματοδότη.

«Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής και ψηφιοποίησης έχουν μετατοπιστεί από τον τακτικό προϋπολογισμό υπέρ των κοινωνικών δαπανών. Αν και τα νέα δάνεια προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, μεταθέτουν το βάρος της αποπληρωμής στις μελλοντικές γενιές και αποκρύπτουν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις», επισημαίνει η Höslinger.

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της μαύρο-κόκκινης κυβέρνησης για το 2025 περιλαμβάνει δαπάνες 502,5 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση του φωτεινού σηματοδότη είχε προϋπολογίσει δαπάνες 488,6 δισ. ευρώ για το 2025 – δηλαδή περίπου 13,9 δισ. ευρώ λιγότερα.

Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση αναμενόταν να δανειστεί 51,3 δισ. ευρώ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού, το τρέχον σχέδιο προβλέπει νέο χρέος ύψους 81,8 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των δαπανών του τακτικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Η μελέτη συγκρίνει τα προσχέδια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού για το 2025 της προηγούμενης κυβέρνησης «φωτεινού σηματοδότη» και της νυν μαύρο-κόκκινης κυβέρνησης.