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Η Φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής από ευρωομάδες της Ακροδεξιάς και Αριστεράς
Ειδήσεις
17:05 - 10 Σεπ 2025

Η Φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής από ευρωομάδες της Ακροδεξιάς και Αριστεράς

Reporter.gr Newsroom
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Στη δίνη της πολιτικής αντιπαράθεσης μπαίνει εκ νέου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς οι ευρωομάδες «Πατριώτες για την Ευρώπη» και Αριστερά ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 10/9 πρόταση μομφής εναντίον της.

Η πρωτοβουλία έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» στο Στρασβούργο και δύο μήνες μετά την τελευταία ψήφο εμπιστοσύνης, η οποία είχε αναδείξει τον έντονο πολιτικό κατακερματισμό της ΕΕ.

Τα επιχειρήματα των «Πατριωτών»

Σύμφωνα με το Politico, οι Πατριώτες θα τονίσουν στην πρότασή τους ότι «η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ, εξαιτίας της διαρκούς αποτυχίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

Η ομάδα κατηγορεί τη Φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ εστιάζει ιδιαίτερα στις εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες θεωρεί επιζήμιες.

Οι επικρίσεις της Αριστεράς

Η πρόταση μομφής από την πλευρά της Αριστεράς επικεντρώνεται επίσης στην εμπορική πολιτική της Κομισιόν, αλλά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη στάση της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.

Παρά την ανακοίνωση της Φον ντερ Λάιεν για επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς υπουργούς και εποίκους, η συμπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, τόνισε: «Δεν έχετε λάβει καμία πραγματική κύρωση και η σημερινή σας ανακοίνωση δεν αλλάζει τίποτα. Απέναντι στη γενοκτονία, δεν μπορούν να υπάρχουν ημίμετρα».

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Οι κανονισμοί του Ευρωκοινοβουλίου προβλέπουν ότι μια πολιτική ομάδα μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής με 72 υπογραφές εφόσον έχουν περάσει δύο μήνες από την προηγούμενη απόπειρα. Διαφορετικά, απαιτούνται 144 υπογραφές.

Δεδομένου ότι η τελευταία πρόταση υποβλήθηκε στις 10 Ιουλίου, η προθεσμία εκπνέει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, καθιστώντας αυτήν τη στιγμή το πρώτο δυνατό χρονικό παράθυρο για νέα κατάθεση.

«Το σχέδιο είναι να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αριστεράς, Τόμας Σάνον, ενώ ανώτερος αξιωματούχος των Πατριωτών επιβεβαίωσε ότι και η δική τους ομάδα θα προχωρήσει στην ίδια κίνηση.

Μετά την κατάθεση, οι νομικές υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου θα ελέγξουν την εγκυρότητα των υπογραφών. Αν όλα κριθούν παραδεκτά, η πρόταση μομφής μπορεί να οδηγηθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία ήδη από τον Οκτώβριο.

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