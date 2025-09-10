Συνομιλία Ρούμπιο - Γι: Στο επίκεντρο παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησε την Τετάρτη (10/9) με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, για παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Ο Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της ανοιχτής και εποικοδομητικής επικοινωνίας σε μια σειρά διμερών θεμάτων», ανέφερε ο Πίγκοτ σε δήλωσή του. «Συζήτησαν, επίσης, άλλα παγκόσμια και περιφερειακά θέματα, σε συνέχεια των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην Κουάλα Λουμπούρ».

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Γουάνγκ τον Ιούλιο, στο περιθώριο του Περιφερειακού Φόρουμ της ASEAN στη Μαλαισία, σε μια συνάντηση που και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετική και εποικοδομητική, παρά την ένταση που επικρατούσε λόγω των δασμών της Ουάσιγκτον. Ο Ρούμπιο δήλωσε τότε ότι «οι πιθανότητες να συναντηθούν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ήταν υψηλές».

Η αύξηση των παγκόσμιων εμπορικών φραγμών από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις για την εξαγωγική οικονομία της Κίνας, με την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων να πυροδοτεί μήνες αμοιβαίων δασμολογικών κλιμακώσεων.

Αξιζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ προέτρεψε τους αξιωματούχους της ΕΕ την Τρίτη να «επιβάλουν στην Κίνα δασμούς έως και 100% ως μέρος μιας στρατηγικής για να ασκήσουν πίεση στο Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν», σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν διπλωμάτη της ΕΕ.

Η Κίνα είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ρωσικής οικονομίας, καθώς η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή της στην Ουκρανία.