Ουκρανικό drone κατέστρεψε ρωσικό σκάφος αξίας $60 εκατ. στη Μαύρη Θάλασσα

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/9) ότι οι ειδικές δυνάμεις της χτύπησαν και εξουδετέρωσαν ένα υψηλής αξίας σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Νοβοροσίσκ με επίθεση drone.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου στόχευσε πολυχρηστικό σκάφος υποστήριξης τύπου Project MPSV07, ένα από τα μόλις τέσσερα που διαθέτει ο ρωσικός στόλος. Το σκάφος, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2015, έχει εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το drone έπληξε τη γέφυρα του πλοίου, καταστρέφοντας τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών, καθώς και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακολούθησης. Ως αποτέλεσμα, το σκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας και θα χρειαστεί δαπανηρές επισκευές.

Τη στιγμή της επίθεσης, το ρωσικό πλοίο πραγματοποιούσε ηλεκτρονική αναγνώριση και περιπολία στον κόλπο του Νοβοροσίσκ, όπου η Μόσχα έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας έπειτα από τις επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τη χρήση εγχώριας τεχνολογίας θαλάσσιων και εναέριων drones στη Μαύρη Θάλασσα, διεκδικώντας σειρά επιτυχημένων επιχειρήσεων εναντίον του ρωσικού ναυτικού τον τελευταίο χρόνο.

Η HUR ανέφερε ότι το σκάφος ανήκε στην ελίτ μονάδα υποβρύχιας δολιοφθοράς PDSS της Ρωσίας, στην οποία υπηρετούν ειδικοί καταδύτες-αναγνωριστές με πολυετή εκπαίδευση και προηγμένο εξοπλισμό. «Η καταστροφή του ρυμουλκού περιορίζει σημαντικά τις μαχητικές δυνατότητες της ελίτ ρωσικής μονάδας», ανέφερε σε δήλωσή της.