Ευρωκοινοβούλιο: Πρόταση δυσπιστίας κατά της φον ντερ Λάιεν από 72 βουλευτές

Πρόταση δυσπιστίας κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του συνόλου των Επιτρόπων κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φέρνοντας στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης την πορεία και τις επιλογές της Κομισιόν το τελευταίο διάστημα.

Την πρωτοβουλία για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας ανέλαβε η Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, με τη στήριξη 72 ευρωβουλευτών από διάφορες πολιτικές και γεωγραφικές προελεύσεις, οι οποίοι κατηγορούν την Επιτροπή για «σοβαρές θεσμικές και πολιτικές αποτυχίες» σε θέματα εμπορικής πολιτικής, διεθνούς δικαίου, διαφάνειας, και αντιμετώπισης της κοινωνικής και κλιματικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «η πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από μια ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας».

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

- τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

- την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

- την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, νωρίτερα σήμερα η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί (La France Insoumise, Γαλλία), δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει.»

Επίσης ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν (Die Linke, Γερμανία), δήλωσε : «Υπό την ηγεσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απέτυχε σε κάθε επίπεδο. Οι αποτυχίες της στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ κόστισαν ακριβά στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η φον ντερ Λάιεν επέλεξε να παρακάμψει τους εκλεγμένους εκπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού. Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές — κι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα την οδηγήσουμε σε λογοδοσία».