Λευκορωσία: Απελευθέρωση 52 κρατουμένων μετά από παρέμβαση Τραμπ - «Χαλάρωση» κυρώσεων χορηγεί η Ουάσιγκτον

Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 52 κρατούμενους διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και έναν υπάλληλο της ΕΕ, μετά από έκκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Βίλνιους.

Ο Τραμπ είχε παροτρύνει τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, να απελευθερώσει τους κρατούμενους, τους οποίους χαρακτήρισε «ομήρους». Η Λευκορωσία επιβεβαίωσε αργότερα την απελευθέρωσή τους. Σε αντάλλαγμα για τη χειρονομία του Λουκασένκο, η Ουάσιγκτον θα χορηγήσει ελάφρυνση των κυρώσεων στην εθνική αεροπορική εταιρεία Belavia, επιτρέποντάς της να συντηρεί και να αγοράζει εξαρτήματα για τα αεροσκάφη της, μεταξύ των οποίων και Boeing.

Ήταν η μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων που αμνηστεύτηκε από τον Λουκασένκο, ο οποίος επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά από χρόνια απομόνωσης και κυρώσεων. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ήταν σημαντικά μικρότερος από τους 1.300 ή 1.400 κρατούμενους που είχε ζητήσει ο Τραμπ σε προηγούμενες συνομιλίες με το Λουκασένκο.

Μεταξύ των απελευθερωθέντων είναι ο 33χρονος δημοσιογράφος Ιχάρ Λόσικ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2021 σε 15 χρόνια φυλάκισης για υποκίνηση μίσους και οργάνωση ταραχών, σύμφωνα με το τμήμα για τις υποθέσεις της Λευκορωσίας της αμερικανικής πρεσβείας στο Βίλνιους. Η πρεσβεία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν απελευθερώθηκαν εξέχοντες επικριτές της δεκαετούς διακυβέρνησης του Λουκασένκο, όπως ο ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Άλες Μπιαλιάτσκι ή η Μαρία Καλεσνικάβα.

Ένας από τους 52 πρώην κρατούμενους αρνήθηκε να περάσει στη Λιθουανία, ενώ εικόνες από κάμερα webcam στα σύνορα έδειξαν έναν άνδρα να κάθεται στη ουδέτερη ζώνη μεταξύ των δύο χωρών. Η λευκορωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Viasna εκτιμά ότι πρόκειται για το Μικόλα Στατκέβιτς, πολιτικό της αντιπολίτευσης.

Δεν ήταν σαφές γιατί αρνήθηκε να περάσει τα σύνορα, αλλά η εξόριστη αντιπολίτευση τονίζει ότι οι απελευθερωμένοι πολιτικοί κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στη Λευκορωσία αντί να υποχρεώνονται σε αναγκαστική απέλαση.

Η Σβιατλάνα Τσικανουσκάγια, ηγέτης της εξόριστης αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η απελευθέρωση αφορά μόνο το 4% των πολιτικών κρατουμένων και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας έως ότου εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία.

Τέλος, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε ότι μεταξύ των απελευθερωθέντων περιλαμβάνονται 14 αλλοδαποί, από χώρες όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Πολωνία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία.