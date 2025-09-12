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Γαλλία: Το παλαιστινιακό κράτος είναι η «μόνη λύση» για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή
Ειδήσεις
13:47 - 12 Σεπ 2025

Γαλλία: Το παλαιστινιακό κράτος είναι η «μόνη λύση» για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε την Παρασκευή (12/9) ότι το παλαιστινιακό κράτος είναι η «μόνη λύση» για την ειρήνη στην περιοχή.

«Λέω ότι θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος επειδή είναι η μόνη λύση που μπορεί να φέρει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, επειδή είναι η μόνη εναλλακτική λύση σε μια μόνιμη κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Επισημαίνοντας την αποτυχία του Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επανέλαβε την προθυμία τους να αυξήσουν την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση. «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, η πείνα, αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, η αποικιοποίηση, ο οικονομικός αποκλεισμός της Παλαιστινιακής Αρχής, όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση, όχι στο λαό αλλά στην ισραηλινή κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Μπαρό.

Η δήλωσή του ήρθε μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Πέμπτη (11/9) για την υπογραφή συμφωνίας για την επέκταση των εποικισμών στο πλαίσιο του λεγόμενου σχεδίου E1, με στόχο τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε δύο μέρη.

Το σχέδιο, το οποίο προβλέπει την κατασκευή χιλιάδων οικιστικών μονάδων στο Μαάλε Αντουμίν και τις γύρω περιοχές, στοχεύει στη διαίρεση της Δυτικής Όχθης σε δύο μέρη, διακόπτοντας τις συνδέσεις μεταξύ των βόρειων και νότιων πόλεων της και απομονώνοντας την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι Παλαιστίνιοι προειδοποιούν ότι το έργο αποτελεί μέρος του οράματος του Νετανιάχου για ένα «Μεγάλο Ισραήλ», προειδοποιώντας ότι θα εδραιώσει την κατοχή και θα εξαλείψει τη βιωσιμότητα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 14:42
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