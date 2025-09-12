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ΕΕ: Παρατείνει για έξι μήνες τις κυρώσεις κατά Ρώσων προσώπων και επιχειρήσεων
Ειδήσεις
13:40 - 12 Σεπ 2025

ΕΕ: Παρατείνει για έξι μήνες τις κυρώσεις κατά Ρώσων προσώπων και επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα να παρατείνει την ισχύ των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων Ρώσων προσώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, όπως μετέδωσαν διπλωματικές πηγές.

Οι συγκεκριμένες κυρώσεις είχαν επιβληθεί μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και αφορούν περισσότερους από 2.500 Ρώσους πολίτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ, οι κυρώσεις ανανεώνονται κάθε έξι μήνες και απαιτούν ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών.

Οι μέτρα περιλαμβάνουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, προβλέπεται και απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

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