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Ο Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ: Η Χαμάς και η Δυτική Όχθη στο επίκεντρο της επίσκεψης
Ειδήσεις
18:40 - 12 Σεπ 2025

Ο Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ: Η Χαμάς και η Δυτική Όχθη στο επίκεντρο της επίσκεψης

Reporter.gr Newsroom
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Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η επίσκεψη έρχεται μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και τις συζητήσεις για την επέκταση των οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει το Σάββατο για το Ισραήλ και στη συνέχεια θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Τραμπ στην προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα.

Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Ρούμπιο θα επικεντρωθεί στους κοινούς στόχους της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά τη Γάζα και για να επιστραφούν οι όμηροι που είχαν απαχθεί στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, που, όπως σημειώνεται, «ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς», καθώς και τη νομολογία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στο Διεθνές Δικαστήριο.

Η επίσκεψη Ρούμπιο έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ισραήλ και την αντιμετώπιση της αστάθειας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

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