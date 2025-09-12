Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο Μετρό Συντάγματος ενόψει 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου των μέσων μεταφοράς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό για τη συμβολή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενέργεια αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των επιβατών τις νυχτερινές ώρες και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικότητας του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου της Αθήνας.
Η πρωτοβουλία της 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες επιβάτες, ενισχύοντας την κινητικότητα και την προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες.