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Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο Μετρό Συντάγματος ενόψει 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα
Πολιτική
18:29 - 12 Σεπ 2025

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στο Μετρό Συντάγματος ενόψει 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Παρασκευή 12/9 τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, που ξεκινά από αύριο, 13 Σεπτεμβρίου.

Κατά την επίσκεψή του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου των μέσων μεταφοράς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό για τη συμβολή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενέργεια αυτή στοχεύει στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των επιβατών τις νυχτερινές ώρες και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικότητας του αστικού συγκοινωνιακού δικτύου της Αθήνας.

Η πρωτοβουλία της 24ωρης λειτουργίας κάθε Σάββατο αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες επιβάτες, ενισχύοντας την κινητικότητα και την προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες.

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