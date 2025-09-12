«Ανατολικός Φρουρός»: Το ΝΑΤΟ υψώνει αμυντικό τείχος στα ρωσικά drones

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκιουιτς, παραχώρησαν την Πέμπτη (12/9) κοινή συνέντευξη Τύπου για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, επισημαίνοντας την αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων περιστατικών και ανακοινώνοντας την έναρξη της νέας αποστολής «Ανατολικός Φρουρός» για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Πιο αναλυτικά, όπως είναι ήδη γνωστό, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, πολλά ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ, ενεργοποιώντας τις αντιαεροπορικές άμυνες για την προστασία του συμμαχικού εδάφους.

O γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχολίασε ότι, αν και αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων παραβιάσεων μέχρι σήμερα, τα περιστατικά παραβιάσεων εναέριου χώρου από τη Ρωσία δεν είναι μεμονωμένα, καθώς έχουν καταγραφεί παρόμοιες ενέργειες και σε άλλα κράτη, όπως η Ρουμανία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Ο Ρούτε τόνισε, ακόμη, ότι η ρωσική συμπεριφορά στον αέρα κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αυξάνεται σε συχνότητα, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και απαράδεκτη, ανεξαρτήτως αν γίνεται σκόπιμα ή όχι.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας αποστολής με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολικός Φρουρός), στην οποία θα συμμετάσχουν δυνάμεις από διάφορες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Η αποστολή αυτή έχει στόχο να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία και αποτροπή κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας, καθιστώντας σαφές ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της.

Παράλληλα, ο γγ του ΝΑΤΟ διευκρίνισε ότι η αξιολόγηση των περιστατικών παραβίασης βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά ανεξάρτητα από το αν οι ρωσικές ενέργειες ήταν σκόπιμες, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η συμμαχία να δείξει αποφασιστικότητα και ικανότητα στην άμυνα.

Σε ερώτηση σχετικά με την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών και τα σχόλια του τότε προέδρου Τραμπ, ο Ρούτε δήλωσε ότι η αμερικανική δέσμευση προς το ΝΑΤΟ είναι αδιαπραγμάτευτη και εξέφρασε ικανοποίηση για την ανταπόκριση της Ουάσινγκτον. Απέφυγε να σχολιάσει αν είχε προσωπική επικοινωνία με τον Τραμπ, αναφέροντας μόνο την επικοινωνία του αμερικανού προέδρου με τον Πολωνό πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι.