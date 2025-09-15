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Σε ομοσπονδιακό έλεγχο απειλεί να θέσει την Ουάσιγκτον ο Τραμπ
Ειδήσεις
10:07 - 15 Σεπ 2025

Σε ομοσπονδιακό έλεγχο απειλεί να θέσει την Ουάσιγκτον ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (15/9) ότι σκοπεύει να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Ουάσιγκτον, μετά την ανακοίνωση της δημάρχου Μιούριελ Μπόουζερ ότι η αστυνομία της πόλης δεν θα συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Το ζήτημα αφορά στην παροχή πληροφοριών για άτομα που ζουν ή εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απειλή του Τραμπ έρχεται να προστεθεί σε μια κίνηση που οι επικριτές χαρακτηρίζουν ως υπερβολική ομοσπονδιακή παρέμβαση, με περισσότερους από 2.000 στρατιώτες να περιπολούν ήδη στην πόλη.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις πρόσφατες διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών, που αντέδρασαν στην αποστολή στρατιωτών της Εθνοφρουράς τον Αύγουστο με στόχο –σύμφωνα με τον Τραμπ– την «αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας», καθώς είχε χαρακτηρίσει το έγκλημα «μάστιγα» για την πρωτεύουσα.

«Σε λίγες μόνο εβδομάδες. Ο «τόπος» ανθεί... για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε θέσει το αστυνομικό τμήμα της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και είχε στείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και πράκτορες της ICE, για την αστυνόμευση των δρόμων. Δεν είναι σαφές πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους «ριζοσπάστες αριστερούς δημοκράτες» ότι πίεσαν τη Μπόουζερ να σταματήσει τη συνεργασία με την ICE, προειδοποιώντας πως «αν η αστυνομία σταματήσει τη συνεργασία, η εγκληματικότητα θα επιστρέψει με δύναμη». Πρόσθεσε: «Στο λαό και τις επιχειρήσεις της Ουάσιγκτον, ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ. Θα κηρύξω εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα θέσω υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την Ουάσινγκτον, αν χρειαστεί!!!».

Η Μπόουζερ, η οποία είχε στο παρελθόν επαινέσει την αύξηση της ομοσπονδιακής αστυνόμευσης που, σύμφωνα με την ίδια, οδήγησε σε μείωση της εγκληματικότητας, υπέγραψε πρόσφατα εντολή για το συντονισμό της πόλης με την ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου.

Η Εθνική Φρουρά λειτουργεί κανονικά ως πολιτοφυλακή υπό την εποπτεία των κυβερνητών των 50 πολιτειών. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ουάσιγκτον αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο.

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