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Ισραήλ σε κλοιό απομόνωσης: Ο Νετανιάχου ζητά «πόλεμο επιρροής» στα ΜΜΕ για να αποτραπούν κυρώσεις
Ειδήσεις
22:59 - 15 Σεπ 2025

Ισραήλ σε κλοιό απομόνωσης: Ο Νετανιάχου ζητά «πόλεμο επιρροής» στα ΜΜΕ για να αποτραπούν κυρώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ πρέπει να επενδύσει μαζικά σε «επιχειρήσεις επιρροής» στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο οικονομικής απομόνωσης λόγω της αρνητικής δημοσιότητας στο εξωτερικό, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε συνέδριο του υπουργείου Οικονομικών, ο Ισραηλινός ηγέτης τόνισε ότι, παρά τον πόλεμο 12 ημερών με το Ιράν τον Ιούνιο, ο οποίος, όπως είπε, «εξάλειψε την άμεση απειλή ενός πυρηνικά οπλισμένου εχθρού», οι ξένες επενδύσεις παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η διεθνής κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα έχει οδηγήσει σε φαινόμενα απομόνωσης και σε απειλές για κυρώσεις.

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πίεση σε ευρωπαϊκές μειονότητες που, όπως υποστήριξε, προωθούν «αντισιωνιστική και ακραία ισλαμιστική ιδεολογία», καθώς και σε χώρες όπως το Κατάρ, που μέσω οργανισμών όπως το Al Jazeera επενδύουν στη διαμόρφωση του παγκόσμιου διαλόγου.

«Αυτό οδηγεί σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ και διαστρεβλώνει τη διεθνή φήμη μας… μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την απομόνωση μόνο αν επενδύσουμε σε μέσα ενημέρωσης και επιχειρήσεις επιρροής», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ισραηλινής βιομηχανίας από το εξωτερικό εμπόριο, προτείνοντας μεγαλύτερη αυτάρκεια σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα και η βιομηχανική παραγωγή. «Μπορεί να βρεθούμε μπλοκαρισμένοι όχι μόνο στην Έρευνα και Ανάπτυξη αλλά και στην πραγματική παραγωγή. Πρέπει να βασιστούμε περισσότερο στους εαυτούς μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε άμεσα. Ο επικεφαλής του κόμματος Yesh Atid, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι η απομόνωση είναι αποτέλεσμα «λανθασμένης και αποτυχημένης πολιτικής». «Μετατρέπουν το Ισραήλ σε χώρα του τρίτου κόσμου. Το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει στην επιτυχία και στη δημοφιλία με μια ακμάζουσα οικονομία πρώτου κόσμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στη σύλληψη 251 ομήρων, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Η απάντηση του Ισραήλ έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο περισσότερων από 64.000 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, 80 πρώην αξιωματούχοι της Τράπεζας του Ισραήλ, του υπουργείου Οικονομικών και οικονομολόγοι, σε κοινή δήλωσή τους, προειδοποίησαν ότι η απόφαση της κυβέρνησης να καταλάβει τη Γάζα θα έχει ολέθριες οικονομικές συνέπειες. Υπογράμμισαν το «τεράστιο κόστος» μιας παρατεταμένης στρατιωτικής παρουσίας και τις πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις που θα πλήξουν το ισραηλινό εμπόριο.

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