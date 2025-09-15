Κεντρική Τράπεζα Γαλλίας: Αβεβαιότητα και διεθνείς πιέσεις ρίχνουν τον πήχη ανάπτυξης

Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας προειδοποιεί ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας επιβαρύνονται σημαντικά από την επανεμφάνιση πολιτικής αστάθειας στη χώρα, αλλά και από δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, όπως το ισχυρότερο ευρώ και οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, η οικονομία της Γαλλίας θα αναπτυχθεί κατά 0,9% το 2026 και 1,1% το 2027. Οι προβλέψεις αυτές είναι αναθεωρημένες προς τα κάτω από το 1% και 1,2% που είχαν δοθεί τον Ιούνιο.

Η Τράπεζα τονίζει ότι η δημοσιονομική αβεβαιότητα μετά το 2025, λόγω ενδεχόμενων περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων, θα μπορούσε να ενισχύσει την αναμονή και την επιφυλακτικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.

«Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη τείνουν προς τα κάτω μετά το 2025», αναφέρει χαρακτηριστικά η Τράπεζα της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αναταραχή αποτελεί παράγοντα υψηλής αβεβαιότητας.

Σταθερός πληθωρισμός, χαμηλή ανεργία

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνει κάτω από το 2% έως το 2027, επίπεδο που κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ευρωζώνη. Συγκεκριμένα:

1% κατά μέσο όρο το 2025,

1,3% το 2026,

1,8% το 2027.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό, κοντά στο σημερινό επίπεδο του 7,5%.