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Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Καθολικό lockdown αν δεν αποδώσουν τα νέα ενισχυμένα μέτρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:22 - 16 Σεπ 2025

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Καθολικό lockdown αν δεν αποδώσουν τα νέα ενισχυμένα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η χώρα λόγω της έξαρσης της ευλογιάς των προβάτων, με την κυβέρνηση να εξετάζει ακόμη και την εφαρμογή καθολικού lockdown στην κτηνοτροφία, σε περίπτωση που τα μέτρα περιορισμού δεν αποδώσουν, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συμμετοχή των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών όλης της χώρας, όπου όπως τόνισε ο κ. Κέλλας, αν τα μέτρα που αποφασίστηκαν δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, η χώρα θα προχωρήσει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε εθνικό επίπεδο.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η κατάσταση χειροτέρεψε μετά τις 15 Απριλίου, παρά τον σχεδόν μηδενισμό των κρουσμάτων, εξαιτίας της χαλάρωσης των μέτρων ενόψει του Πάσχα, της κουράς των προβάτων και των αυξημένων αγοραπωλησιών ζώων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα 262.000 προσβεβλημένα ζώα, τα 92.000 βρίσκονται στη Θεσσαλία.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ενίσχυση των ελέγχων στο πεδίο: Όλοι οι κτηνίατροι και οι υπάλληλοι των εποπτευόμενων οργανισμών του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών θα βρίσκονται ενεργά στο πεδίο.

Εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές: Για την αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Σταθμοί απολύμανσης: Δημιουργία σταθμών στα σημεία διέλευσης προς περιοχές υψηλής κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Σε δεύτερο χρόνο, εξετάζεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού απολύμανσης για την παραλαβή γάλακτος από τα αυτοκίνητα μεταφοράς.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, κτηνοτρόφων, περιφερειών, δήμων και Υπουργείου, είναι απαραίτητη για την εκρίζωση της νόσου.

Το ενδεχόμενο καθολικού lockdown

Ο Χρήστος Κέλλας προειδοποίησε ότι, αν τα μέτρα αποτύχουν, το επόμενο βήμα θα είναι ένα lockdown στην κτηνοτροφία, με πλήρη απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης ζώων, αναστολή παραδόσεων γάλακτος και κρέατος και παύση σφαγών σε όλη τη χώρα. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά για μία έως δύο εβδομάδες ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Νομικές και διοικητικές συνέπειες

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η απόκρυψη κρούσματος ή η καθυστερημένη αναφορά θα επισύρει ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα διαθέσιμα εμβόλια είναι περιορισμένα και δεν θεωρούνται πλήρως αποτελεσματικά, ενώ διέψευσε ότι έχει γίνει εμβολιασμός σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος.

Με τα κρούσματα να παραμένουν υψηλά, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας θα αποφύγει την ανάγκη για καθολικό lockdown και θα προστατεύσει την κτηνοτροφία και την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας.

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