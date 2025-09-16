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Οι γκρινιάρηδες ξαναχτυπούν
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:06 - 16 Σεπ 2025

Οι γκρινιάρηδες ξαναχτυπούν

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερα αρνητικές απόψεις τους για τους πολιτικούς σε έρευνα του αμερικανικού ινστιτούτου Pew Research Center.

Η ευρεία πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων που συμμετείχε στην έρευνα δεν πιστεύει ότι οι πολιτικοί έχουν βασικές θετικές ιδιότητες, όπως η εντιμότητα ή η ειλικρίνεια.

Για παράδειγμα, περίπου τα τρία τέταρτα των Ελλήνων πιστεύουν ότι ελάχιστοι από τους αιρετούς αξιωματούχους τους είναι έντιμοι ή κατανοούν τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολιτικούς εκφράζουν οι Ινδοί, οι Ιάπωνες, οι Ολλανδοί, αλλά και οι Σουηδοί.

Έξι στους δέκα ενήλικες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κένυα πιστεύουν ότι λίγοι ή κανένας από τους αιρετούς αξιωματούχους τους δεν κατανοεί τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ελλήνων λένε ότι λίγοι από τους πολιτικούς τους είναι ηθικοί και ακόμα λιγότεροι ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να υπηρετήσουν το λαό.

Στα παραπάνω συνυπολογίστε ότι το 83% των Ελλήνων πιστεύει πως το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει και να προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις. Το 68% εξ αυτών, όμως, δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο υπάρχει πιθανότητα να συμβεί.

Απόλυτα φυσιολογικό ποσοστό με δεδομένη την τόσο χαμηλή αξιολόγηση των πολιτικών που είδαμε παραπάνω. Πώς να πιστέψεις ότι το σύστημα μπορεί να αλλάξει όταν τα βασικά του γρανάζια είναι κατά τη γνώμη σου «ελαττωματικά».

Βέβαια, υπάρχει και η θεωρία της κυβέρνησης και του Άδωνι Γεωργιάδη. Ότι δηλαδή οι Έλληνες απλώς είναι πιο γκρινιάρηδες από τους υπόλοιπους λαούς του κόσμου. Μία ρητορική που υιοθέτησε και ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας πως η έρευνα της Eurostat που λέει ότι το 50% των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές είναι εκτός πραγματικότητας. Όπως βέβαια είπε πως δεν έχει υπόψιν του έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το τυπικό καλάθι στο σούπερ μάρκετ, πριν από πέντε χρόνια ήταν γύρω στα 50 ευρώ και σήμερα έχει πάει στα 130 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 14:47
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