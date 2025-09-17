Ο Τραμπ στο Ουίνδσορ: Θερμή υποδοχή, αυστηρό πρωτόκολλο αλλά και αντιδράσεις

Το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17/9 στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη, όπου τους επιφύλαξε θερμή και επιβλητική υποδοχή στο ιστορικό Κάστρο του Ουίνδσορ από το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου, συνδυάζει επίσημες τελετές, στρατιωτικές επιδείξεις και πολιτιστικές επισκέψεις, ενώ συνοδεύεται από περιορισμένη παρουσία κοινού και εντάσεις εκτός του κάστρου.

Το προεδρικό ζεύγος έφτασε με ελικόπτερο και αρχικά υποδέχθηκαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Στη συνέχεια, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τους περίμεναν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα για μια χαλαρή συνομιλία.

Ακολούθησε πομπή με άμαξες, συνοδεία της Βασιλικής Φρουράς του Ιππικού (Household Cavalry) και στρατιωτικών μπαντών, ενώ πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση αγήματος στον ιστορικό εξωτερικό χώρο του κάστρου. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει γεύμα με τη βασιλική οικογένεια και επίσκεψη σε έκθεση του Royal Collection Trust, ενώ το απόγευμα το προεδρικό ζεύγος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με αεροπορική επίδειξη από τους Red Arrows και επίσημο κρατικό δείπνο στην αίθουσα St George’s Hall.

Αντιδράσεις και διαδηλώσεις με επίκεντρο τον Έπστεϊν

Παρά τη λαμπρή τελετή, η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύεται από έντονες αντιδράσεις. Χθες το βράδυ, ακτιβιστές ανάρτησαν εικόνες και φωτογραφίες του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρεϊ Έπστεϊν σε έναν από τους πύργους του κάστρου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων.

Παράλληλα, διαδηλωτές τοποθέτησαν κοντά στη βασιλική κατοικία ένα υπερμέγεθες πανό με παρόμοια φωτογραφία, ενώ σήμερα ένα βαν εμφανίστηκε με αντίστοιχη εικόνα και την επιγραφή: «Καλωσόρισες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ντόναλντ». Οι διαδηλώσεις αποτυπώνουν την πολωμένη εικόνα που συνοδεύει την επίσκεψη, παρά την περιορισμένη παρουσία κόσμου κοντά στο κάστρο.

Η επίσημη υποδοχή στο Κάστρο του Ουίνδσορ αναδεικνύει τη σημασία της διπλωματίας και των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου - Ηνωμένων Πολιτειών και το πόσο «ποντάρει» η Βρετανία σε αυτήν.