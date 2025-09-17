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Τράπεζα του Καναδά: Μείωση επιτοκίου στο 2,5%, το χαμηλότερο των τελευταίων τριών ετών
Ειδήσεις
17:50 - 17 Σεπ 2025

Τράπεζα του Καναδά: Μείωση επιτοκίου στο 2,5%, το χαμηλότερο των τελευταίων τριών ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, την Τετάρτη (17/9), στην πρώτη μείωση μετά από έξι μήνες, επικαλούμενη την αδύναμη αγορά εργασίας και τη μείωση των ανησυχιών για τις υποκείμενες πιέσεις στον πληθωρισμό.

Η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ευρέως αναμενόμενη από τις αγορές. Η κεντρική τράπεζα είχε παγώσει την πολιτική χαλάρωσης το Μάρτιο, έπειτα από μειώσεις συνολικά 225 μονάδων βάσης σε εννέα μήνες, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Αδύναμη αγορά εργασίας και ύφεση οδηγούν στη μείωση

Ο διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Tiff Macklem, τόνισε ότι οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών δημιουργούν αβεβαιότητα. «Ωστόσο, με την οικονομία σε ύφεση και τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού μικρότερο, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η μείωση του επιτοκίου ήταν κατάλληλη για την καλύτερη εξισορρόπηση των κινδύνων στο μέλλον», δήλωσε στην εναρκτήρια ομιλία του.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η τελευταία φορά που το βασικό επιτόκιο είχε βρεθεί στο 2,50% ήταν τον Ιούλιο του 2022.

Η αγορά εργασίας έχει υποχωρήσει έντονα τους τελευταίους δύο μήνες, χάνοντας περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών – εξαιρουμένων των ετών της πανδημίας. Παράλληλα, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, με τις προοπτικές για το τρίτο να παραμένουν ασθενείς.

Ανησυχίες για δασμούς και επενδυτική αβεβαιότητα

Σύμφωνα με την Τράπεζα του Καναδά, τους επόμενους μήνες η αργή αύξηση του πληθυσμού και η αδυναμία της αγοράς εργασίας θα επηρεάσουν τις καταναλωτικές δαπάνες.

Η οικονομία επηρεάζεται και από τις εμπορικές εντάσεις, με τον Καναδά να δέχεται δασμούς και τέλη από τις ΗΠΑ και την Κίνα, δύο από τους σημαντικότερους εμπορικούς του εταίρους. Ο Macklem σημείωσε ότι οι άμεσες επιπτώσεις θα μπορούσαν να εξαπλωθούν και σε άλλους τομείς.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη «παγώσει» επενδυτικά σχέδια, εκφράζοντας ανησυχία ότι η ζήτηση θα εξασθενήσει καθώς οι οικονομικές πιέσεις διευρύνονται.

Προβλέψεις για νέα μείωση τον Οκτώβριο

Οι χρηματιστηριακές αγορές δείχνουν ότι οι πιθανότητες για νέα μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου είναι περίπου 48%.

«Συνεχίζω να περιμένω μια ακόμη μείωση τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι το 2,25% είναι το τελικό επίπεδο επιτοκίου με το οποίο αισθάνομαι άνετα», δήλωσε ο Andrew Kelvin, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων στην TD Securities.

Παρά τις μειώσεις, ο Macklem εμφανίστηκε λιγότερο ανήσυχος για πιθανή αύξηση του πληθωρισμού, ακόμη και αν οι δείκτες βασικού πληθωρισμού κινούνται γύρω στο 3%, το ανώτατο όριο του στόχου της τράπεζας (1%–3%). Ένα ευρύτερο φάσμα δεικτών συνεχίζει να υποδηλώνει ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 2,5%. Ο στόχος πληθωρισμού της Τράπεζας του Καναδά παραμένει στο 2%.

Η πρόσφατη απόφαση της Οτάβα να καταργήσει δασμούς αντιποίνων σε πολλές εισαγωγές από τις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι διαταραχές στις εμπορικές σχέσεις αναμένεται να αυξήσουν το κόστος, ακόμη κι αν επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

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