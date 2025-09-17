Νέα πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Φωτεινές εξαιρέσεις Optima και Metlen

Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση στο ΧΑ κάτω από το σημαντικό pivot point του μήνα και μάλιστα με τα χαμηλά κοντά στις 2000 μονάδες (ΓΔ 2009 -1,17%) και τελικό κλείσιμο στις 2.019,26 μονάδες -0,69%.

Υψηλός ο τζίρος – για πτωτική συνεδρίαση – στα 250 εκ. ευρώ με την συντριπτική αναλογία των τίτλων που διακινήθηκαν να κλείνουν στο κόκκινο (αναλογία 4/21 στον FTSE).

Φωτεινές εξαιρέσεις σήμερα η Optima +1,5% από τις τράπεζες που δεν ήταν συνολικά σε καλό φεγγάρι (ΔΤΡ -0,95%) , η Metlen +0.6% με μια πρώτη αντίδραση από το παρατεταμένο αρνητικό σερί έχοντας και την υποστήριξη από την JP Morgan που σε έκθεση της εκτιμά ότι η είσοδος της μετοχής στον FTSE100 στο Λονδίνο θα δημιουργήσει εισροές περίπου 500 εκ. (10 εκ. μετοχές στην τρέχουσα τιμή). Ισως αυτή είναι η ευκαιρία να αλλάξει και το status των συναλλαγών μεταξύ των δύο χρηματιστηρίων όπου έως σήμερα η εμπορευσιμότητα στην Αθήνα είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή του του Λονδίνου ενώ καθ’ όπως φαίνεται θα κλείσει και το ‘περίεργο’ arbitrage που υπάρχει στις δύο αγορές (η τιμή της μετοχής στο Λονδίνο ήταν περίπου 1-2% χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Αθήνας).

Αρκετές οι μετοχές με σημαντικές απώλειες με την Credia -8,1% μετά τις ανακοινώσεις εξαγοράς του 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκ. και σε μια πρώτη αποσυμπίεση της υψηλής αποτίμησης των 2,6 δις., η ΑΡΑΙΓ -2,8% παρά τα – αναμενόμενα – θετικά αποτελέσματα εξαμήνου με διπλασιασμό των καθαρών κερδών, πιέσεις και σε ΑΛΦΑ -1,66%, ΜΠΕΛΑ -1,1% , ΕΛΧΑ -1,2% και με πολλούς τίτλους κοντά στο -1%. Χαμηλό πενταμήνου για την ΕΕΕ -0,6% που δείχνει να έχει χάσει το momentum που είχε στο ξεκίνημα της χρονιάς , υποχώρηση και για τον ΤΙΤΑΝ -0,68% που μάλλον τιμωρείται από το αδύναμο δολάριο (το οποίο συνεισφέρει μέσω της αμερικάνικης θυγατρικής κατά 60% στις συνολικές πωλήσεις του ομίλου).

Παρόμοια εικόνα και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.48%) με ελάχιστες μετοχές να ξεχωρίζουν και την πλειονότητα των μετοχών να κλείνουν στο κόκκινο (αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο σύνολο της αγοράς 34/92).

Παρά το τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον ο ΟΔΔΗΧ βγήκε με επανέκδοση 10ετούς Ομολόγου στην αγορά με απόδοση 3,26% (ελάχιστα υψηλότερα από την προηγούμενη που ήταν 3,24%), κάτι που επιβεβαιώνει την κρατούσα άποψη για συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών κρατικών ομολόγων έναντι πολλών αντίστοιχων ευρωπαϊκών, με την αγορά να αναμένει τις ανακοινώσεις εξαμήνου για σημαντικές εισηγμένες (BIO, Cener, ΛΑΜΔΑ κα) έτσι ώστε να υπάρχει συνολική εκτίμηση για την πορεία των κερδών αλλά και των εσόδων και να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης