ΗΠΑ: Στα σκαριά διάταγμα για την «πολιτική βία» – Αντιδράσεις από φιλελεύθερες οργανώσεις

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας και της ρητορικής μίσους, όπως δήλωσε την Τετάρτη κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, δεκάδες φιλελεύθερες οργανώσεις εκφράζουν έντονες αντιδράσεις, κάνοντας λόγο για απόπειρα υπονόμευσης του έργου τους.

Η εν λόγω πρωτοβουλία ακολουθεί τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, στενού συνεργάτη του πρώην προέδρου Τραμπ, γεγονός που ώθησε τον Λευκό Οίκο να εντείνει την πίεση απέναντι σε προοδευτικές οργανώσεις. Ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών κατηγορούν φιλελεύθερες ομάδες ότι ενισχύουν τη ρητορική μίσους και ανέχονται τη βία, ενώ την ίδια στιγμή αποφεύγουν να καταδικάσουν δεξιούς ακτιβιστές και οργανώσεις που ευθύνονται για την κοινωνική πόλωση.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου συζητούνται μεταξύ ανώτερων συμβούλων του πρώην προέδρου, με τον Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, να έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην απάντηση της κυβέρνησης στη δολοφονία Κερκ.

Η κυβέρνηση στοχοποιεί αριστερές ομάδες, τις οποίες κατηγορεί για υποκίνηση επεισοδίων και βίαιες επιθέσεις κατά αστυνομικών, δηλώνοντας αποφασισμένη να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το δίκτυο των οργανώσεων που, όπως υποστηρίζει, ευθύνονται για τη διάδοση της βίας σε τοπικό επίπεδο. Ο Τραμπ έχει, μάλιστα, προτείνει την ενεργοποίηση του ομοσπονδιακού νόμου RICO για τη δίωξη οργανώσεων που φέρονται να χρηματοδοτούν βίαιες ενέργειες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαρακτηριστούν κάποιες από αυτές ως τρομοκρατικές.

Περισσότερες από 120 οργανώσεις, όπως τα ιδρύματα Ford, Open Society, Tides και Bush Foundation, υπέγραψαν κοινή επιστολή αποδοκιμάζοντας τις κυβερνητικές κατηγορίες. Στην επιστολή τους τονίζουν ότι «απορρίπτουν κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της πολιτικής βίας ως πρόσχημα για τον περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως είναι η ελευθερία της έκφρασης και της χρηματοδότησης κοινωνικών σκοπών».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προβεί σε μέτρα κατά φιλελεύθερων θεσμών, διακόπτοντας την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση πανεπιστημίων όπως το Harvard και το Columbia, με την αιτιολογία ότι προωθούν φιλελεύθερες ιδέες. Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα κατά του ActBlue, της βασικής πλατφόρμας συγκέντρωσης δωρεών για τους Δημοκρατικούς.

Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος έχει οδηγήσει μεγάλα δικηγορικά γραφεία σε συμβιβαστικές συμφωνίες, οι οποίες τα υποχρεώνουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις υπέρ συντηρητικών πελατών.