Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Σι με επίκεντρο το TikTok

Οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συνομίλησαν τηλεφωνικά την Παρασκευή (19/9), σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς επιδιώκουν μια συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας, μαζί με το εμπόριο, στην πρώτη γνωστή τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών εδώ και τρεις μήνες. Η αναφορά του κινεζικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού CCTV δεν παρέχει λεπτομέρειες, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η προσπάθεια Τραμπ και Σι να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους συμπίπτει με συζητήσεις για μια πιθανή προσωπική συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Η τελική έγκριση από το Πεκίνο της συμφωνίας-πλαισίου που επετεύχθη νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει ο Τραμπ ώστε το TikTok να παραμείνει σε λειτουργία. Το Κογκρέσο έχει αποφασίσει το κλείσιμο της εφαρμογής για τους χρήστες των ΗΠΑ έως τον Ιανουάριο του 2025, εάν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία της δεν πωληθούν από τον κινεζικό ιδιοκτήτη ByteDance.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί να εφαρμόσει το νόμο, καθώς η κυβέρνησή του αναζητά νέο ιδιοκτήτη για την εφαρμογή, αλλά και επειδή ανησυχεί ότι η απαγόρευσή της θα εξόργιζε την τεράστια βάση χρηστών του TikTok και θα διατάρασσε τις πολιτικές επικοινωνίες.

«Μου αρέσει το TikTok, με βοήθησε να εκλεγώ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη (18/9). «Το TikTok έχει τεράστια αξία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή την αξία στα χέρια τους, επειδή είμαστε εμείς που πρέπει να την εγκρίνουμε».